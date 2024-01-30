أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في بورصة الدواجن

مع التغيرات المستمرة في أسعار الأعلاف والدواجن، أصبح هناك تحرك في أسعار الكتاكيت حيث كانت تسجل مع بداية الأسبوع عدت جنيهات للكتكوت عمر يوم أصبحت الأن بسعر 30 جنيه في المزراعة، بعد أن كان سعره 26 جنيها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في المزراعة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وارتفعت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم لتسجل سعر تراوح مابين 27 جنيه 30 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل سعر تراوح مابين 25 جنيه 25.25 جنيه، وقد حاءت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم 16 جنيه.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 30-1-2024

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيورعمر يوم سجل سعر تراوح مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت بلدي حرعمر يوم سجل سعر تراوح مابين 5 جنيه إلي6 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت هجينعمر يوم سجل سعر تراوح مابين 9.5 جنيه 10.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل سعر تراوح مابين 12 جنيه 13 جنيه، كتكوت روزي بيورعمر يوم سجل سعر تراوح مابين 15 جنيه 16 جنيه

أسعار الكتاكيت البط اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وسجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم اليوم الثلاثاء 30-1-2024 سعر 21 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 43 جنيه، وكتكوت بط مولارد عمر يوم يسجل 58 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وسجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم اليوم الثلاثاء 30-1-2024 سعر 120 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر شهر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 سعر 230 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم اليوم الثلاثاء 30-1-2024 سعر 50 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300،جرام 100 جنيه 100 جنيه