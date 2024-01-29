عضو شعبة الدواجن: تخفيضات تصل لـ35% في معارض أهلا رمضان

قال ماريو البرديسي عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استعدادات مكثفة من قبل الغرف التجارية مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ لتوفير الدواجن من خلال منافذ البيع في معارض أهلا رمضان، حيث يتم توفير الدواجن بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 35%، مما يسهل على المواطنين شراء الكميات المناسبة خلال شهر رمضان.



وأوضح "البرديسي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الغرفة تقوم بعمل اجتماع قبل شهر رمضان لعرض وطرح الكميات وتحديد الأسعار المناسبة للمستهلك، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نقص في إمدادت مدخلات الإنتاج، حيث أن 80% من مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج وتعتمد على الأسعار العالمية.

وأضاف عضو شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن فترة الشتاء يكون استهلاك الأعلاف أكثر من دورات الصيف، حيث أن الكتاكيت تأكل كيلو علف زيادة عن الطبيعي، بإضافة إلى زيادة الأسعار نظرًا إلى زيادة أسعار الطاقة للتدفئة، بإضافة إلى أسعار الأمصال واللقاحات والتي لها تأثير أيضًا على سعر المنتج النهائي.



وطالب بضرورة تفعيل قانون 70 لسنه لعام 2009 بضرورة عدم تداول اللطيور الحية، وذلك سوف يقلل الحلقات الوسيطة، حيث يكون هناك أكثر من 15 إلى 20 جنيهًا زيادة في سعر الكيلو بسبب الحلقات الوسيطة ما بين التجار ونقل وتجار التجزئة.



وأشار إلى أن تفعيل ذلك القانون ضرورة لمواكبة العصر الحالي، خاصة أن جميع دول العالم أصبحت تتعامل بعدم تداول الطيور الحية، مشيرًا إلى أن مصر لديها مجاز آلية مجهزة للعمل بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الدواجن، ولا صحة لما تتداول حول وجود أزمة في الدواجن مع قدوم شهر رمضان، خاصة أنه يكون هناك زيادة في الاستهلاك خلال تلك الفترة.