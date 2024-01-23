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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في المزراعة| أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23-1-2024

كتاكيت
كتاكيت

تعتبر الفترة الحالية من أهم الفترات في سوق الكتكوت حيث أن الدورات التي تكون قبل شهررمضان بداء بالفعل للتجهيز لها، وقد شهدت أسعار الكتاكيت حالة كبير من الطلب عليها، والكتاكيت من السلع الحية التي تعمد أسعارها على العرض والطلب، فقد شهدت أسعرها اليوم تراجعًا طفيفًا في الأسعار حيث سجلت أمس 30 جنيها للكتكوت واليوم تسجل 29 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

وفي التقرير التالي نستعرض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024  والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعاركتكوت أبيض شركات عمر يوم  سعر تراوح مابين 24 جنيه إلي 29 جنيه، وذلك وفقا إلي معيار جودة الكتكوت، بينما سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان  عمر يوم  سعر تراوح مابين 24 جنيه 24.25 جنيه، بينما سجلت أسعاركتكوت ساسو  عمر يوم  سعر 16 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت ساسو بيورعمر يوم  سعر تراوح مابين 16 و 17 جنيها.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة اليوم الأثنين 22-2-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وجاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم  سعر تراوح مابين 5 جنيه و6 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم  سعر تراوح مابين9.5 جنيه  10.5 جنيه، كما جاءت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم  سعر تراوح مابين 12 جنيه   13 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت روزي بيورعمر يوم  سعر تراوح مابين 15 و16 جنيها.

أسعار كتكوت البط عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوو سعر 21 جنيه، كتكوت بط مسكوفي عمر يوو سعر 43 جنيه، كتكوت بط مولارد عمر يوو سعر63 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

كتكوت رومي أبيض  عمر يوم 120 جنيه 

كتكوت رومي أبيض  عمر شهر230 جنيه 

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم50 جنيه  

كتكوت رومي برونزي 300 جرام   100 جنيه 100 جنيه

أسعار الكتاكيت أسعار الكتاكيت البيضاء أسعار الكتكوت البلدي أسعار كتكوت البط أسعار كتكوت البط عمر يوم

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