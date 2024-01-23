في المزراعة| أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23-1-2024

تعتبر الفترة الحالية من أهم الفترات في سوق الكتكوت حيث أن الدورات التي تكون قبل شهررمضان بداء بالفعل للتجهيز لها، وقد شهدت أسعار الكتاكيت حالة كبير من الطلب عليها، والكتاكيت من السلع الحية التي تعمد أسعارها على العرض والطلب، فقد شهدت أسعرها اليوم تراجعًا طفيفًا في الأسعار حيث سجلت أمس 30 جنيها للكتكوت واليوم تسجل 29 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

وفي التقرير التالي نستعرض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعاركتكوت أبيض شركات عمر يوم سعر تراوح مابين 24 جنيه إلي 29 جنيه، وذلك وفقا إلي معيار جودة الكتكوت، بينما سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سعر تراوح مابين 24 جنيه 24.25 جنيه، بينما سجلت أسعاركتكوت ساسو عمر يوم سعر 16 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت ساسو بيورعمر يوم سعر تراوح مابين 16 و 17 جنيها.

أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وجاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم سعر تراوح مابين 5 جنيه و6 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم سعر تراوح مابين9.5 جنيه 10.5 جنيه، كما جاءت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم سعر تراوح مابين 12 جنيه 13 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت روزي بيورعمر يوم سعر تراوح مابين 15 و16 جنيها.

أسعار كتكوت البط عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوو سعر 21 جنيه، كتكوت بط مسكوفي عمر يوو سعر 43 جنيه، كتكوت بط مولارد عمر يوو سعر63 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي عمر يوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 120 جنيه

كتكوت رومي أبيض عمر شهر230 جنيه

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم50 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه 100 جنيه