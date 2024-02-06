انهيار دولار السوق السوداء.. هل تنخفض أسعار السيارات في مصر؟

بعد قدرة الدولة على توجيه ضربة قوية لمافيا السوق السوداء للدولار مؤخرًا من خلال العديد من القرارات التنموية والاقتصادية الجريئة التي أدت إلى خفض سعر الأخضر في ذلك السوق الموازي، يتساءل كثيرون عن مستقبل أسعار السيارات المتوقع خاصة مع ارتفاعها بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة سواء الجديد منها أو المستعمل.

أبو المجد: السماح باستيراد سيارات قديمة سيخفض أسعارها

المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة، المتحدث الرسمي باسم الغرفة قال لـ"الدستور" إن السيارات سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى تخضع لعمليات العرض والطلب وسعرها يتوقف وفقًا لهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه في ظل نقص عدد المعروض من السيارات مع ازدياد الطلب عليها من الطبيعي أن ترتفع أسعارها وذلك بغض النظر عن سعر الدولار.

أما عن أسباب نقص المعروض من السيارات أوضح أبو المجد أن واحدًا من تلك الأسباب هو منع دخول السيارات زيرو 2023، والسماح بدخول سيارات موديل 2024 ذات الأعداد القليلة في العالم، والسعر الباهظ خاصة في ظل أزمة الدولار مما يجعل الأعداد التي تدخل مصر قليلة.

وتابع أنه يجب السماح باستيراد السيارات موديل السنوات الأخرى؛ لأنها ستتمتع بميزة أن أسعارها أقل من سعر موديلات 2024، وكذلك 2023، مشيرًا إلى أن ذلك سيخلق حالة من كثرة المعروض من السيارات في السوق المصري، وبالتالي سيسهم في تقليل أسعار، حتى ولو استمرت أزمة الدولار، مؤكدًا أن قلة المعروض من السيارات في السوق المصري في ظل الطلب عليها هو السبب الرئيسي لزيادة أسعارها.

وأضاف أبو المجد، لـ"الدستور" أنه يجب من الدولة تشجيع المواطنين على ثقافة شراء السيارات الكهربائية، من خلال التوعية بمميزات هذه السيارات المتنوعة، والعمل على توفير الخدمات اللازمة بكثرة مثل محطات الشحن الرئيسية الخاصة بها، في الوقت نفسه طالب المتحدث الإعلامي باسم غرفة السيارات بأن تحاول الدولة استعادة العمل في المصانع المصرية القديمة مثل مصنع النصر للسيارات في محاولة جادة لإنتاج سيارات مصرية الصنع خالصة.

وقال علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات في تصريح تليفزيوني إنه يتم تسعير السيارات بناء على سعر السوق الموجود، لافتًا إلى أنه لذلك لا بد منحدوث استقرارًا في سعر الدولار في الأسواق، وأضاف أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن المبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن.

ولفت عضو شعبة تجار السيارات، إلى أنه نتيجة الزيادة في سعر الدولار ارتفعت أسعار السيارات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، متوقعًا أنه مع انخفاضه ستنخفض أسعار السيارات هي الأخرى، مشيرًا إلى أنه يتم احتساب أسعار السيارات على أساس سعر الدولار.

سياسات الدولة الجريئة أدت إلى انهيار السوق السوداء للأخضر

وشهد الدولار في السوق السوداء ارتفاعات قياسية وتاريخية متجاوزًا الـ70 جنيه المصري، لتوجه الدولة ضربة قوية له، ولتجاره تمكنت من التسبب في انهياره حتى وصل التعاملات به حتى كتابة هذه السطور إلى مستويات تتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا.

وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى سياسات الدولة المصرية أولها قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتوسع السلطات في توقيف المضربين وكبار تجار العملة، إضافة إلى انهيار الطلب من قبل المستوردين بسبب الارتفاعات غير المنطقية في أسعار صرف الدولار.