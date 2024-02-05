الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

الحديد
الحديد

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024  وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وسحل سعر طن حديد عز اليوم نحو 65 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 63200 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العتال نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر حديد المعادي نحو 62 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم 

وسجل سعر حديد الكومي نحو 62100 جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد عطية نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 62 ألف جنيه للطن.

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4-2-2024

أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

أسعار الحديد فى مصر اليوم الجمعة 2/2/ 2024

قفز لـ 55 ألف جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1 فبراير 2024 

سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

بينما سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 62200 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 62 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر حديد المصريين نحو 63 ألف جنيه للطن. 

أسباب ارتفاع أسعار الحديد 

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير في أسعار الحديد في مصر وذلك عقب حركة المتغيرات التي يشهدها السوق في الأسعار والسلع وبلغ سعر الحديد عالميا نحو 600 دولار للطن أي مايوازي نحو 30 ألف جنيه للطن بسعر دولار البنك ولكن تشهد الأسعار حالة من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج لمواد البناء والتي على أثرها ارتفعت أسعار العقارات في مصر مؤخرا بنسبة تتجاوز 40 ٪ وتسعى الحكومة لاحداث نوع من الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية مما سيسهم في انخفاض الأسعار في حالة النجاح في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء. 

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت عن تسفيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى لإنتاج 500 ألف طن بيلت. 

اسعار الحديد اليوم سعر طن الحديد اليوم أسعار طن الحديد اليوم اسعار طن الحديد اليوم الاثنين سعر طن حديد عز اليوم

مواد متعلقة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4-2-2024

أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

أسعار الحديد فى مصر اليوم الجمعة 2/2/ 2024

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟