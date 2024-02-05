استقرار أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وسحل سعر طن حديد عز اليوم نحو 65 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 63200 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العتال نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر حديد المعادي نحو 62 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

وسجل سعر حديد الكومي نحو 62100 جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد عطية نحو 63 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 62 ألف جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

بينما سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 62200 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 62 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر حديد المصريين نحو 63 ألف جنيه للطن.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير في أسعار الحديد في مصر وذلك عقب حركة المتغيرات التي يشهدها السوق في الأسعار والسلع وبلغ سعر الحديد عالميا نحو 600 دولار للطن أي مايوازي نحو 30 ألف جنيه للطن بسعر دولار البنك ولكن تشهد الأسعار حالة من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج لمواد البناء والتي على أثرها ارتفعت أسعار العقارات في مصر مؤخرا بنسبة تتجاوز 40 ٪ وتسعى الحكومة لاحداث نوع من الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية مما سيسهم في انخفاض الأسعار في حالة النجاح في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت عن تسفيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى لإنتاج 500 ألف طن بيلت.