قفز لـ 55 ألف جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1 فبراير 2024 

زاد البحث عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس وأسعار مواد البناء مع حالة الترقب التي يشهدها سوق الاقتصادي المصري في انتظار قرارات البنك المركزي المصري عقب اجتماعه اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 فبراير 2024 وبالفعل قفزوا قفزة هائلة في اسعارهم خلال معاملاو اليوم في السوق المصري.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن حديد السويس للصلب 55،200 جنيه

سجل سعر طن حديد العلا 51000 جنيه

سجل سعر طن حديد الجيوشي 50000 جنيه

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 50000 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحي 53250 جنيها

سجل سعر طن حديد الكومى 48000 جنيه

سجل سعر طن حديد المراكبى 48300 جنيه

سجل سعر طن حديد العشري 48500 جنيه

سجل سعر طن حديد المصريين 44500 جنيه

سجل سعر طن حديد بشاى 42900 جنيه

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سعر طن حديد عز

قفز سعر الطن من حديد عز قفزة هائلة حيث سجل 55280 جنيها بعد أن كان يسجل 43000 خلال معاملات بداية الأسبوع.



سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 2090 جنيها

اسمنت السهم 2060 جنيها

أسمنت الفهد 2020 جنيها

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه

العسكري بني سويف 2060 جنيها

أسمنت المسلح 2130 جنيها

جنوب الوادي 2،020 جنيها

أسمنت المخصوص 2،130 جنيها

أسمنت السويس 2،140 جنيها

أسمنت السويدي 2،300 جنيه

أسمنت العسكري 2،000 جنيه

أسمنت النصر 2،090 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيها

أسمنت حلوان 2،130 جنيها

أسمنت المنيا 2،060 جنيها

أسمنت المهندس 2،250 جنيها

أسمنت تايتان 2،060 جنيها

أسمنت المصري 2،060 جنيها

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها

أسمنت التعمير 2،150 جنيها

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها

أسمنت المصريين 2،200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها

أسمنت البرج 2،350 جنيها

أسمنت الماكس 2،260 جنيها

أسمنت النهضة 2،400 جنيه

أسمنت أسوان 2،250 جنيها

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه

أسمنت قنا 2،400 جنيه







