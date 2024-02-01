قفز لـ 55 ألف جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1 فبراير 2024
زاد البحث عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس وأسعار مواد البناء مع حالة الترقب التي يشهدها سوق الاقتصادي المصري في انتظار قرارات البنك المركزي المصري عقب اجتماعه اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 فبراير 2024 وبالفعل قفزوا قفزة هائلة في اسعارهم خلال معاملاو اليوم في السوق المصري.
سعر الحديد اليوم في مصر
سجل سعر طن حديد السويس للصلب 55،200 جنيه
سجل سعر طن حديد العلا 51000 جنيه
سجل سعر طن حديد الجيوشي 50000 جنيه
سجل سعر طن حديد مصر ستيل 50000 جنيه
سجل سعر طن حديد الجارحي 53250 جنيها
سجل سعر طن حديد الكومى 48000 جنيه
سجل سعر طن حديد المراكبى 48300 جنيه
سجل سعر طن حديد العشري 48500 جنيه
سجل سعر طن حديد المصريين 44500 جنيه
سجل سعر طن حديد بشاى 42900 جنيه
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سعر طن حديد عز
قفز سعر الطن من حديد عز قفزة هائلة حيث سجل 55280 جنيها بعد أن كان يسجل 43000 خلال معاملات بداية الأسبوع.
سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسمنت المعلم 2090 جنيها
اسمنت السهم 2060 جنيها
أسمنت الفهد 2020 جنيها
أسمنت وادي النيل 2100 جنيه
العسكري بني سويف 2060 جنيها
أسمنت المسلح 2130 جنيها
جنوب الوادي 2،020 جنيها
أسمنت المخصوص 2،130 جنيها
أسمنت السويس 2،140 جنيها
أسمنت السويدي 2،300 جنيه
أسمنت العسكري 2،000 جنيه
أسمنت النصر 2،090 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيها
أسمنت حلوان 2،130 جنيها
أسمنت المنيا 2،060 جنيها
أسمنت المهندس 2،250 جنيها
أسمنت تايتان 2،060 جنيها
أسمنت المصري 2،060 جنيها
أسمنت الممتاز 2،160 جنيها
أسمنت التعمير 2،150 جنيها
أسمنت الصعيد 2،250 جنيها
أسمنت أسيوط 2،250 جنيها
أسمنت المصريين 2،200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها
أسمنت البرج 2،350 جنيها
أسمنت الماكس 2،260 جنيها
أسمنت النهضة 2،400 جنيه
أسمنت أسوان 2،250 جنيها
أسمنت السد العالي 2،200 جنيه
أسمنت قنا 2،400 جنيه