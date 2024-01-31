الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البصل بـ9 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في السوق المسائي

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة، وسجَّل سعر الطماطم بين 4.5  و7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين8 و12 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و21 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الفترة المسائية لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء

  • سعر الكوسة من 7-13 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الجزر من 4- 6 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 12-18 جنيها للكيلو.
  • سعر الملوخية من13 - 15 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

  • أسعار الباذنجان البلدي من 5- 10 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من3.5-6.5 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 7- 12 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 9- 11 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 9-10 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 12- 15 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البسلة من 16- 20 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 6-8 العبوة قفص.

أسعار الفلفل اليوم

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 13 جنيهات للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 8-13 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين5- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 20- 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء

  • سعر الفول الأخضر من8 إلى 12 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  القرع العسلي  من سعر 66 إلى 90 للواحدة 
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من 50جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر البقدونس من 50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر الجرجير من 50 جنيه لـ«100 ربطة».
  • سعر الكسبرة من50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 50 جنيه لـ«100 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
الطماطم اليوم الأربعاء أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم الأربعاء سوق العبور للجملة سعر الكوسة أسعار الخضروات اليوم

مواد متعلقة

الطماطم بـ3.5 والبصل يبدأ من 9 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

البطاطس بـ7.5 جنيه والكوسة بـ15.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الطماطم بـ 4.5 جنيه والبطاطس بـ9.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة

رسميًا.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

انخفاض "البصل".. أسعار الخضروات "جملة" اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

أسعار الخضروات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين