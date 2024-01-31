أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-1-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر 2024، كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المسافرين إلى الخارج، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية على حركة السوق المحلي في كل دول العالم.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية خلال الساعات الماضية.

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 تباينًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو سجل 33.42 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.17 جنيه للشراء، 100.62 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

واستقر سعر الدولار اليوم 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن تحركات اسعار الدولار تؤثر على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.