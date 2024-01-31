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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 31-1-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 31-1-2024 في البنوك من أكثر الموضوعات بحثًا بعد انشغال المواطنين بسعر العملة الأمريكية في السوق الموازية، وظل الدولار الأمريكي مستقرًا في بداية تعاملات منتصف الأسبوع في البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الرسمي، بلغ متوسط صرف الدولار الأمريكي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع تتضمن هذه البيانات متوسطات صرف سلة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنوك

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور التالية سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه في بعض البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

  • سجل الدولار في المصرف العربي الدولي يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  •  وفي المصرف المتحد، يتم تداول الدولار بسعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، مقابل العملة المحلية.
  •  أما في بنك التنمية الصناعية، فإن سعر الدولار يسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
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التعاملات المسائية|سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 مقابل الجنيه المصري

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تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السوق المصري

سعر الدولار في مصر 2024 

سعر الدولار في ميد بنك يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-1-2024

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات (تحديث لحظي)

تحديث يومي.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري يسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 31-1-2024

سعر الدولار في بنك مصر يسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وذلك بختام تعاملات البنوك المسائية.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-1-2024 العملات الاجنبية سعر العملة الأمريكية البنك الأهلي بنك مصر

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