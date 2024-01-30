سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات (تحديث لحظي)

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المسافرين إلى الخارج، حيث شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية

ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية في مختلف دول العالم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ونتيجة لما سبق ذكره يقدم "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم بالإضافة إلى معرفة أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، حيث سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.