التعاملات المسائية|سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. تصدرت هذه الكلمات محركات بحث (جوجل) خلال الساعات الماضية نتيجة للسؤال المتكرر من المواطنين المسافرين إلى الخارج، حيث شهد سعر الدولار اليوم خلال التعاملات المسائية، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية.

ويعد سعر العملة الأمريكية من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسواق في مختلف دول العالم.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

ونتيجة لما سبق ذكره، يستعرض "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم، إضافة إلى معرفة أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

وتؤثر تحركات أسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

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