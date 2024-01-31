الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسباب ارتفاع أسعار البقوليات في الأسواق

البقوليات
البقوليات

قال مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سوق البقوليات يشهد حالة من ارتفاع الأسعار نتيجة استيراد مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها منها، خاصة الفول والعدس، وهما من أكثر البقوليات استخدامًا.

أوضح "النجاري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدبير العملة أصبح تحديًا يواجه عدد كبير من السلع المستوردة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفول خاصة خلال شهر رمضان، حيث أنه من السلع التي يكون عليها إقبال كبير في الأسواق، لافتًا إلى أنها سلعة تعتمد علي العرض والطلب.

وأضاف "النجاري" أن مصر تستورد سنويًا من العدس ما يقرب عن 130 ألف طن، وهذا ما يعادل 95% من الاستهلاك من الخارج، بينما يتم استيراد حوالي 500 ألف طن من الفول، حيث أن الإنتاج المحلي من الفول البلدي يصل إلى 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل إلى 600 ألف طن، والفجوة يتم استيرادها من الخارج.

وعن أسعار الفول والعدس، أوضح "النجاري" أن أسعار الفول المستورد عند المستوردين يصل ما بين 37 لـ38 جنيهًا، بينما يسجل الفول البلدي 45 جنيهًا، لافتًا إلى أن عمليات التداول بين المستورد ومنافذ البيع ترفع السعر لحدود 70 لـ75جنيهًا، وأما عن أسعار العدس فقد سجلت 60 جنيهًا لدي  المستورد في الجملة، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 80 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن العدس لا يوجد به أزمة ولكن الأزمة من الممكنة أن تكون في أسعار الفول، حيث أن العدس استخدامه محدود خاصة خلال شهر رمضان، على عكس الفول لذلك من المتوقع أن يكون هناك زيادات جديدة في الفول، نتيجة لزيادة أسعارالعملة، لافتًا إلى أن مع وجود تزايد في سعر الدولار في السوق السوداء فإنه من المتوقع أن تزيد أسعار جميع السلع المستوردة، وسوف تتأثر بها السلع المنتجة محليًا أيضًا.

وتوقع "النجاري" زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان حيث أن الطلب يكون عليها كثير، مشيرًا إلى أن سوق الأرز هش ولا يوجد أرصده تذكر لدى الحكومة، حيث أن كافة المحصول لدى الفلاحين والتجار، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الشهري من الأرز يصل إلى 300 ألف طن.

وأشار إلى أن الأسعار حاليًا للمستهلك تسجل من 35 لـ40 جنيهًا للكيلو، حيث أن بداية المحصول كانت سبتمبر وأكتوبر 2023، حيث كان سعر الأرز الأبيض ما بين 24 لـ 27 جنيهًا، لافتًا إلي أن  الزيادة تكون بمعدل من2 لـ3 جنيهات في الكيلو شهريًا.

مصطفي النجاري رئيس شعبة الأرز التصديري للحاصلات الزراعية سوق البقوليات الأسعار البقوليات

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