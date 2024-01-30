أسعار المجلدات القانونية بجناج نادي قضاة مصر بمعرض الكتاب

عرض جناح نادي قضاة مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 عدد من المجلدات والكتب الرائدة في مجال القانون وشملت عناوين هامة بمختلف فروع القانون والعدالة، وذلك حرصا منه في تعزيز الوعي القانوني وتقديم المعلومات القانونية بشكل متاح وميسر للجمهور والعاملين في السلك القضائي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتوفر مجلدات المستشار هشام الجميلي، نائب رئيس محكمة النقض وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأدلة الإثبات الرقمية، ومجلد المخدرات في ضوء آراء الفقه وأحدث أحكام النقض بسعر 650 وموسوعة الدفوع الجنائية بمبلغ 1300، شرح جرائم الأموال العامة والتزييف والتزوير، بسعر 650 ومجلد المسئولية المدنية ودعاوى التعويض بمبلغ 750، وضوابط تسبيب الأحكام المدنية 600.

معرض الكتاب

كما توافرت موسوعة الإسكان والمباني والاستثمار العقاري، للمستشار محمد خيري أبو الليل، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بسعر 650 جنيه، ومجلد شرح جرائم الجلسات وَمُشكلاتها العملية، للقاضي المستشار عبد الفتاح مراد، لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الجنائية وأستاذ القانون الإداري والدستوري بسعر 120 جنيه وعقود الإنشاءات وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنها للدكتورة هدى مجدي نور، أستاذ بکلیة الحقوق جامعة حلوان قسم قانون المرافعات بسعر 100 جنيه.

ومجلد تسبيب الأحكام المدنية، للمستشار أيمن السيد عبد اللطيف، مستشار بمحكمة الاستئناف، والدكتور حسين فتحى عطية، مستشار بمحكمة الاستئناف بمبلغ 100 جنيه ومجلد النسب في الشريعة الإسلامية والقانون، للقاضي محمد عثمان غانم رئيس الاستئناف المفتش القضائي الأول بوزارة العدل بسعر 80 جنيه ومجلد بناء الأحكام المدنية وضوابط تسبيبها فقهًا وقضاءً وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض، للمستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض 200 جنيه وكذلك مجلد قضاء النقض الجنائي في الدعوى المدنية التابعة خلال 50 عامًا، للقاضي جمال حسن جودة، نائب رئيس محكمة النقض بسعر 200 جنيه.

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