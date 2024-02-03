سجلت أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 ارتفاع جديد وفقا لأسعار بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وترصد الدستور في التقرير التالي أسعار حديد التسيلح في مصر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في ظل البحث المستمر عنها مع الارتفاعات المتغيرة للأسعار اليومية لأسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث يبحث المتعاملون في قطاع التشييد والبناء بصفة مستمرة ويوميا عن أسعار الحديد.

أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024



وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 53683 جنيها لأسعار تسليم المصنع بينما وصل سعره الحقيقي للمستهلك نحو 67 ألف جنيها وأصبح يباع بين التجار بمعاملة السوق السوداء.



أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 51148 جنيها للطن حديد الاستثماري بزيادة قدرها نحو 800 جنيها ويباع في السوق بنحو 63 ألف جنيه.



سعر حديد التسليح عالميا



سجل سعر حديد التسليح عالميا اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 557 دولار للطن وفقا لاخر تحديث اي مايوازي 17267 جنيها للطن بسعر دولار البنوك وونحو متوسط 34500 جنيها للطن في حالة احتساب سعر الدولار في السوق السوداء علي 60 جنيها فيما يشهد في مصر ارتفاع غير طبيعي من التجار والصناع.



سعر البيلت اليوم



فيما سجل سعر طن البيلت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 507 دولار للطن ويعد البيلت المكون الرئيسي لحديد التسليح وقامت الدولة عبر وزارة قطاع الأعمال العام بزيادة الطاقة القصوى لشركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الي 500 ألف طن من البيلت بشراكة صينية لتوفير الخردة.



سعر طن الحديد اليوم



فيما سجل سعر طن حديد العشري نحو 62 ألف جنيها للطن بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 62200 جنيها للطن بينما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 62 ألف جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد الجارحي نحو 63 الف جنيه للطن بينما سجل طن حديد الدخيلة نحو 65 ألف جنيه للطن.



وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 63 ألف جنيه بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 63ألف جنيه فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 63 ألف جنيه فيما سجل سعر طن حديد الموني 62100 جنيها للطن.

أسعار طن الحديد اليوم

فيما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 62 ألف جنيه للطن بينما سحب سعر طن حديد المراكبي 63 الف جنيه للطن فيما سجل سعر حديد عطية نحو 63 ألف جنيها للطن ويتم إضافة مصاريف نقل وهامش ربح على الأسعار وفقا لكل منطقة عن الأخرى ووفقا للسعر المتغير الذي يشهد حاليا عدم استقرار يوميا.

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