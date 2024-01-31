أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

استقرت أسعار الحديد في الأسواق، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 ، بعد ارتفاعات مستمرة شهدها السوق منذ الأسبوع الماضي.

وترصد "الدستور" أسعار الحديد في ظل ارتفاع معدل البحث عن سعره بعد المتغيرات اليومية التي تشهدها أسعار الحديد.

سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 بالنسبة لتسليم أرض المصنع سعر نحو 55280 جنيهًا، في حين يباع لتجار الحديد بنحو 57 ألف جنيه تسليم مخزن، فيما وصل سعره إلى أكثر من 60 ألف جنيه للمستهلك، حيث يتم تحديد السعر وفقًا للنقل والمنطقة التي يباع فيها.

فيما سجل سعر الحديد تسليم أرض المصنع في كلا من حديد الدخيلة نحو 52 ألف جنيه وحديد المعادي نحو 49200 جنيها للطن فيما سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 55280 جنيها للطن بينما سجل سعر حديد الجارحي نحو 53250 جنيها.

وسجل سعر حديد المصريين نحو 55280 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر حديد سرحان نحو 49 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد الكومي نحو 49 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد الجارحي نحو 49 ألف جنيها للطن، بينما سجل سعر حديد المراكبي نحو 49 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي نحو 42300 جنيها للطن.

وتختلف الأسعار وفقًا لكل منطقة عن الأخرى، ووفقًا لسياسة البيع من تاجر لأخر ووفقًا للكميات المباعة.

وكانت الأسعار قد شهدت حالة من الاستقرار عقب إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن تشغيل الدلتا للصلب إحدى الشركات التابعة لها بالطاقة القصوي من التشيغل التي ستبلغ نحو 500 ألف طن من البيلت.