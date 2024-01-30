استقرار أسعار الحديد عقب إعلان قطاع الأعمال لتشغيل الدلتا للصلب بالطاقة القصوى

ترصد "الدستور" في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم الموافق 30 يناير 2024 في إطار البحث المستمر للمتعاملين في قطاع التشييد والبناء من مطوري العقارات وشركات المقاولات والتجار والعاملون في صناعة البناء، حيث سجلت الأسعار حالة من الاستقرار عقب إعلان وزارة قطاع الأعمال العام أمس تشغيل الدلتا للصلب بالطاقة القصوى.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 حالة من الاستقرار في الأسعار عقب الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي حتى منتصف الأسبوع الحالي.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

وسجلت أسعار الحديد اليوم الموافق 30 يناير 2024 سعر ما بين 57 ألف جنيه الي 60 ألف جنيه كسعر للمستهلك بالنسبة لسعر طن حديد عز.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

ووفقا للأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد سجلت أسعار المصنع 52 ألف و552 جنيها للطن بينما سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 48 ألف جنيه 884 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

وسجلت أسعار حديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 حالة من الاستقرار عقب اعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن توقيع اتفاقية مع أحدي الشركات الصينية من أجل تشغيل شركة الدلتا للصلب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى للإنتاج والتي تبلغ 500 ألف طن من البيلت وهو المادة الخام التي يتم تصنيع حديد التسليح منها حيث تشهد مصر احتياج كبير لخام البيلت مما أدي الي ارتفاع الأسعار مؤخرا في الأسواق علي خليفة ارتفاع سعر البيلت عالميا.

وارتفعت أسعار الحديد عقب نفي وزارة الصناعة والتجارة للإلغاء فرض رسوم على واردات الحديد القادمة من الخارج مما ساهم في رفع الأسعار خلال فترة قصيرة.