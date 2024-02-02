أسعار الحديد فى مصر اليوم الجمعة 2/2/ 2024

سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات جديدة في ظل المتغيرات اليومية التي تشهدها حركة أسعار مواد البناء، حيث ترصد "الدستور" بصفة يومية أسعار الحديد في السوق في إطار متابعة أسعار مواد البناء التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من شركات المقاولات والمطوريين العقاريين وتجار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم 2024

سجل سعر حديد عز 2024 مع بداية الشهر الجديد وختام الأسبوع ومع اجتماع البنك المركزي اليوم زيادة جديدة قدرها حوالي 900 جنيها في سعر الطن بالنبسة لتسلم أرض المصنع، حيث بلغ سعر الطن اليوم 53240 جنيهًا للطن وكان سعره بينما يباع للمستهلك بنحو 64 ألف جنيه للطن وتختلف كل منطقة عن الأخري.

وسجل سعر طن حديد الاستثماري نحو49555 جنيهًا للطن بزيادة قدرها نحو 570 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر طن المصريين نحو 53 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن حديد الكومي 50 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن حديد العشري نحو 50 ألف جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن حديد 50200 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 50 ألف جنيه للطن وتختلف الأسعار المعلنة بسعر البيع في المصنع عن سعر البيع للمستهلك، حيث يتم إضافة عليها مصاريف نقل وهامش ربح.

فيما سجل سعر طن حديد الجارحي نحو 50 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد الدخيلة نحو 55 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد عطية نحو 50 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد المراكبي نحو 50 ألف جنيه للطن.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصري

وشهدت السوق حالة من عدم الاستقرار نتيجة المتغيرات التي تحدث به علي خلفية عدم استقرار سعر الدولار في السوق السوداء؛ وبسبب ارتفاع سعر التكلفة الخاصة بمواد البناء في السوق المصري.