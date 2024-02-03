السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 3 فبراير 2024 حيث سجلت الفراخ حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار الموجود في الأسواق ويرصد التقرير التالي الأسعار في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في ظل البحث المستمر عنها مع الارتفاعات المتغيرة للأسعار اليومية.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 105 جنيها عقب الارتفاع مؤخرا لسعر المستهلك حيث كانت تباع منذ يومين بسعر 95 جنيها للمستهلك ولكن مع الارتفاعات المتغيرة ووفقا لكل منطقة عن الأخرى وصلت اليوم الي 105 جنيه للكيلو فينا سجلت الفراخ البلدي سعر 130 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتباع للمستهلك بنحو 137 جنيها للكيلو. 

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض اليوم الأربعاء 31-1-2024 في بورصة الدواجن


سعر كيلو الفراخ بورصة الدواجن اليوم


فيما سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 91 جنيها حيث تباع للتجار وأصحاب المحلات بهذا السعر ويتم إضافة مصاريف نقل وهامش ربح على السعر.

اسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجل سعر فراخ الأمهات اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 75 جنيها للكيلو بسعر بورصة الدواجن الرئيسية فيما سجل سعر فراخ الساسو نحو من 120 الي 121 جنيها للكيلو بينما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو من 8 الى 9 جنيها وسجل سعر الكتكوت الأبيض من 26 الى 29 جنيها.

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سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر البيض البلدي اليوم


وسجل  سعر البيض البلدي اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 144 الى 145 جنيها للطبق البيض. 


سعر البيض الأبيض اليوم


وسجل سعر البيض الابيض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 140 الى 142 جنيها للطبق البيض. 


سعر البيض الأحمر اليوم


وسجل سعر البيض الاحمر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 142 الي 144 جنيها لطبق البيض.
وتختلف أسعار الفراج والبيض وفقا لكل منطقة عن الأخرى ووفقا للسعر المتغير الذي يشهد حاليا عدم استقرار يوميا  نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل مما أدى إلى وجود حالة من المتغيرات اليومية في الأسعار. 

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