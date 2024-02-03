زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 3 فبراير 2024 حيث سجلت الفراخ حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار الموجود في الأسواق ويرصد التقرير التالي الأسعار في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في ظل البحث المستمر عنها مع الارتفاعات المتغيرة للأسعار اليومية.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 105 جنيها عقب الارتفاع مؤخرا لسعر المستهلك حيث كانت تباع منذ يومين بسعر 95 جنيها للمستهلك ولكن مع الارتفاعات المتغيرة ووفقا لكل منطقة عن الأخرى وصلت اليوم الي 105 جنيه للكيلو فينا سجلت الفراخ البلدي سعر 130 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتباع للمستهلك بنحو 137 جنيها للكيلو.



سعر كيلو الفراخ بورصة الدواجن اليوم



فيما سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 91 جنيها حيث تباع للتجار وأصحاب المحلات بهذا السعر ويتم إضافة مصاريف نقل وهامش ربح على السعر.

اسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجل سعر فراخ الأمهات اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 75 جنيها للكيلو بسعر بورصة الدواجن الرئيسية فيما سجل سعر فراخ الساسو نحو من 120 الي 121 جنيها للكيلو بينما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو من 8 الى 9 جنيها وسجل سعر الكتكوت الأبيض من 26 الى 29 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم



وسجل سعر البيض البلدي اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 144 الى 145 جنيها للطبق البيض.



سعر البيض الأبيض اليوم



وسجل سعر البيض الابيض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 140 الى 142 جنيها للطبق البيض.



سعر البيض الأحمر اليوم



وسجل سعر البيض الاحمر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو من 142 الي 144 جنيها لطبق البيض.

وتختلف أسعار الفراج والبيض وفقا لكل منطقة عن الأخرى ووفقا للسعر المتغير الذي يشهد حاليا عدم استقرار يوميا نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل مما أدى إلى وجود حالة من المتغيرات اليومية في الأسعار.

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