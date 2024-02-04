سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4-2-2024

شهدت أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت ارتفاعات هائلة خلال معاملات الأسبوع الماضي الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية لارتباط العاملين ببعض.

نرصد في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4-4-2024 وأسعار مواد البناء كذلك بمختلف أنواعها من رمل وزلط وطوب.



سعر الحديد اليوم في مصر

بلغ سعر طن حديد بشاى 63200 جنيه

سعر حديد العتال 63000 جنيه

سعر حديد المعادى 62000 جنيه

سعر حديد الكومى 62100 جنيه

سعر حديد المراكبى 63000 جنيه

سعر حديد عطيه 63000 جنيه

سعر حديد العشري 62000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 62000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 62200 جنيه

سعر حديد بيانكو 62000 جنيه

سعر حديد المصريين 63000 جنيه

سعر حديد سرحان 62000 جنيه



سعر حديد عز اليوم

ارتفع سعر طن حديد عز هذا الأسبوع ليصل إلى 65،000 جنيه



سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 2090 جنيها

اسمنت السهم 2060 جنيها

أسمنت الفهد 2020 جنيها

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه

العسكري بني سويف 2060 جنيها

أسمنت المسلح 2130 جنيها

جنوب الوادي 2020 جنيها

أسمنت المخصوص 2130 جنيها

أسمنت السويس 2140 جنيها

أسمنت السويدي 2300 جنيه

أسمنت العسكري 2000 جنيه

أسمنت النصر 2090 جنيها

أسمنت سيناء 425 2080 جنيها

أسمنت حلوان 2130 جنيها

أسمنت المنيا 2060 جنيها

أسمنت المهندس 2250 جنيها

أسمنت تايتان 2060 جنيها

أسمنت المصري 2060 جنيها

أسمنت الممتاز 2160 جنيها

أسمنت التعمير 2150 جنيها

أسمنت الصعيد 2250 جنيها

أسمنت أسيوط 2250 جنيها

أسمنت المصريين 2200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها

أسمنت البرج 2350 جنيها

أسمنت الماكس 2260 جنيها

أسمنت النهضة 2400 جنيه

أسمنت أسوان 2250 جنيها

أسمنت السد العالي 2200 جنيه

أسمنت قنا 2400 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم 85 جنيها

رمل خشن 100 جنيه

زلط عادة 215 جنيها

زلط فينو 310 جنيهات

زلط مخصوص 280 جنيها

زلط سن2 مقاس 22.. 230 جنيها