الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4-2-2024

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت ارتفاعات هائلة خلال معاملات الأسبوع الماضي الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية لارتباط العاملين ببعض.

نرصد في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4-4-2024  وأسعار مواد البناء كذلك بمختلف أنواعها من رمل وزلط وطوب.


 سعر الحديد اليوم في مصر 
بلغ سعر  طن حديد بشاى 63200 جنيه
سعر حديد العتال 63000 جنيه
سعر حديد المعادى 62000 جنيه
سعر حديد الكومى 62100 جنيه
سعر حديد المراكبى 63000 جنيه
سعر حديد عطيه 63000 جنيه
سعر حديد العشري 62000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 62000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 62200 جنيه
سعر حديد بيانكو 62000 جنيه
سعر حديد المصريين 63000 جنيه
سعر حديد سرحان 62000 جنيه
 

سعر حديد عز اليوم  

ارتفع سعر طن حديد عز هذا الأسبوع ليصل إلى 65،000 جنيه
 

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الخبز السياحى: الرغيف بـ3 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024 في بورصة الدواجن

سعر الأسمنت اليوم في مصر 

أسمنت المعلم 2090 جنيها
اسمنت السهم 2060 جنيها
أسمنت الفهد 2020 جنيها
أسمنت وادي النيل 2100 جنيه
العسكري بني سويف 2060 جنيها
أسمنت المسلح 2130 جنيها
جنوب الوادي 2020 جنيها
أسمنت المخصوص 2130 جنيها
أسمنت السويس 2140 جنيها
أسمنت السويدي 2300 جنيه
أسمنت العسكري 2000 جنيه
أسمنت النصر 2090 جنيها
أسمنت سيناء 425 2080 جنيها
أسمنت حلوان 2130 جنيها
أسمنت المنيا 2060 جنيها
أسمنت المهندس 2250 جنيها
أسمنت تايتان 2060 جنيها
أسمنت المصري 2060 جنيها
أسمنت الممتاز 2160 جنيها
أسمنت التعمير 2150 جنيها
أسمنت الصعيد 2250 جنيها
أسمنت أسيوط 2250 جنيها
أسمنت المصريين 2200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها
أسمنت البرج 2350 جنيها
أسمنت الماكس 2260 جنيها
أسمنت النهضة 2400 جنيه
أسمنت أسوان 2250 جنيها
أسمنت السد العالي 2200 جنيه
أسمنت قنا 2400 جنيه

 

إقرأ أيضا 
سعر الحديد والأسمنت اليوم.. أسعار مواد البناء الأحد 2024/1/28
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

 

سعر الطوب الأحمر  

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه
 

سعر الرمل والزلط 

رمل ناعم 85 جنيها
رمل خشن 100 جنيه
زلط عادة 215 جنيها
زلط فينو 310 جنيهات
زلط مخصوص 280 جنيها
زلط سن2 مقاس 22.. 230 جنيها

 

txt

أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في الأسواق المصرية

txt

أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

txt

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

txt

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3 فبراير

سعر الحديد والاسمنت أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 4 4 2024 سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد سعر الحديد اليوم في مصر سعر الأسمنت اليوم في مصر سعر الرمل والزلط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا!

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور!

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»