سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4-2-2024
شهدت أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت ارتفاعات هائلة خلال معاملات الأسبوع الماضي الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية لارتباط العاملين ببعض.
نرصد في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4-4-2024 وأسعار مواد البناء كذلك بمختلف أنواعها من رمل وزلط وطوب.
سعر الحديد اليوم في مصر
بلغ سعر طن حديد بشاى 63200 جنيه
سعر حديد العتال 63000 جنيه
سعر حديد المعادى 62000 جنيه
سعر حديد الكومى 62100 جنيه
سعر حديد المراكبى 63000 جنيه
سعر حديد عطيه 63000 جنيه
سعر حديد العشري 62000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 62000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 62200 جنيه
سعر حديد بيانكو 62000 جنيه
سعر حديد المصريين 63000 جنيه
سعر حديد سرحان 62000 جنيه
سعر حديد عز اليوم
ارتفع سعر طن حديد عز هذا الأسبوع ليصل إلى 65،000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسمنت المعلم 2090 جنيها
اسمنت السهم 2060 جنيها
أسمنت الفهد 2020 جنيها
أسمنت وادي النيل 2100 جنيه
العسكري بني سويف 2060 جنيها
أسمنت المسلح 2130 جنيها
جنوب الوادي 2020 جنيها
أسمنت المخصوص 2130 جنيها
أسمنت السويس 2140 جنيها
أسمنت السويدي 2300 جنيه
أسمنت العسكري 2000 جنيه
أسمنت النصر 2090 جنيها
أسمنت سيناء 425 2080 جنيها
أسمنت حلوان 2130 جنيها
أسمنت المنيا 2060 جنيها
أسمنت المهندس 2250 جنيها
أسمنت تايتان 2060 جنيها
أسمنت المصري 2060 جنيها
أسمنت الممتاز 2160 جنيها
أسمنت التعمير 2150 جنيها
أسمنت الصعيد 2250 جنيها
أسمنت أسيوط 2250 جنيها
أسمنت المصريين 2200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها
أسمنت البرج 2350 جنيها
أسمنت الماكس 2260 جنيها
أسمنت النهضة 2400 جنيه
أسمنت أسوان 2250 جنيها
أسمنت السد العالي 2200 جنيه
أسمنت قنا 2400 جنيه
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سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم 85 جنيها
رمل خشن 100 جنيه
زلط عادة 215 جنيها
زلط فينو 310 جنيهات
زلط مخصوص 280 جنيها
زلط سن2 مقاس 22.. 230 جنيها