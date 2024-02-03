السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في الأسواق المصرية

ارشيفية
ارشيفية

يبحث المصريين عن أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 حيث سجلت أسعار الأسمنت المسلح حركة من التغيرات في الأسعار حيث ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الأسمنت المسلح فى إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.

 أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

يعرض الدستور للقراء  أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 من خلال النشرة الخدمية على مدار اليوم حيث 
سجل سعر طن الأسمنت نحو 2130 جنيها للطن أسمنت المسلح فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2090 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2030 جنيها للطن.

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سعر طن الأسمنت اليوم


وسجلت أسعار طن أسمنت الممتاز نحو 2100 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 2000 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن وسجل سعر أسمنت السويس نحو 2080 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حلوان نحو 2040 جنيها للطن.


وسجل سعر طن الأسمنت اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 2120 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المخلوط نحو من 1250 جنيها للطن الي 1400 جنيها للطن بينما سجل سعر طن الأسمنت المقاوم نحو مابين 2050 جنيها للطن الي 2370 جنيها للطن.

 

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سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم السبت 


فيما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 نحو 3500 جنيها للطن إلى 3600 جنيها للطن وتشهد حركة أسعار مواد البناء حالة من المتغيرات اليومية حيث يختلف سعر الطن من منطقة لأخرى ويضاف عليه سعر النقل وهامش ربح للتجار. 


أسباب ارتفاع مواد البناء 

تشهد أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتفاع وعدم الاستقرار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بخلاف ارتفاع تكلفة النقل والطاقة التي يتم استخدامها في المصانع مما ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تزيد عن 40٪ وفقا الخبراء العقارات والمطوريين حاليا. 

 

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