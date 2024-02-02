الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأسمنت فى اليوم الأول من فبراير 2024

الأسمنت
الأسمنت

ترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم 2024 مع بداية شهر فبراير وختام الأسبوع واجتماع البنك المركزي حيث شهدت الأسعار ارتفاع جديد وترصد الدستور أسعار الأسمنت في اطار متابعتها اليومية لأسعار مواد البناء التي تشهد حالة من المتغيرات اليومية ويبحث عنها الكثير من المتعاملين في قطاع التشييد والبناء.

 

أسعار الأسمنت اليوم 2024

 سجل سعر طن أسمنت الرمادي زيادة جديدة قدرها 22 جنيه حيث بلغ سعر نحو 2406 جنيها للطن فيما سجعل سعر طن أسمنت المسلح نحو 2130 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 2024

 بينما سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 2000 جنيها للطن  وسجل سعر طن أسمنت التعمير 2120 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم فبراير 2024

وسجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2030 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 20100 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2080 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2040 جنيها للطن بينما سجل سعر طن المخصوص 2090 جنيها للطن.

سعر الطن بالشركات.. أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

 سعر الأسمنت اليوم فبراير 2024

وسجل سعر طن أسمنت المخلوط من 1250 جنيها للطن  الي 1400 جنيها للطن  فيما سجل سعر طن أسمنت المقاوم بين 2050 جنيها للطن  و2370 جنيها للطن بينما سجلت أسعار الأسمنت الأبيض نحو من 3500 جنيها للطن الي نحو 3600 جنيها للطن.

 

أسباب عدم استقرار أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

سعر الطن بالشركات.. أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

أسعار الأسمنت اليوم الخميس اسعار الاسمنت اليوم الاسمنت اليوم الخميس الاسمنت سعر طن أسمنت

مواد متعلقة

سعر الطن بالشركات.. أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

تراجع جديد ..أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. بيان من حماس بشأن منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول أمريكا

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

أسعار الأسمنت فى اليوم الأول من فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟