أسعار الأسمنت فى اليوم الأول من فبراير 2024

ترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم 2024 مع بداية شهر فبراير وختام الأسبوع واجتماع البنك المركزي حيث شهدت الأسعار ارتفاع جديد وترصد الدستور أسعار الأسمنت في اطار متابعتها اليومية لأسعار مواد البناء التي تشهد حالة من المتغيرات اليومية ويبحث عنها الكثير من المتعاملين في قطاع التشييد والبناء.

أسعار الأسمنت اليوم 2024

سجل سعر طن أسمنت الرمادي زيادة جديدة قدرها 22 جنيه حيث بلغ سعر نحو 2406 جنيها للطن فيما سجعل سعر طن أسمنت المسلح نحو 2130 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 2024

بينما سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 2000 جنيها للطن وسجل سعر طن أسمنت التعمير 2120 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم فبراير 2024

وسجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2030 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 20100 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2080 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2040 جنيها للطن بينما سجل سعر طن المخصوص 2090 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم فبراير 2024

وسجل سعر طن أسمنت المخلوط من 1250 جنيها للطن الي 1400 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت المقاوم بين 2050 جنيها للطن و2370 جنيها للطن بينما سجلت أسعار الأسمنت الأبيض نحو من 3500 جنيها للطن الي نحو 3600 جنيها للطن.

أسباب عدم استقرار أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المصري خلال الفترة الحالية.