الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد 10 آلاف جنيه والطن يسجل 52 ألفًا

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد نحو ١٠ آلاف جنيه للطن، وفقًا للمتعاملين فى قطاع العقارات والتشييد والبناء، على خلفية تراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء، بعد نجاح الحكومة فى السيطرة عليه، وسجل سعر بيع الطن للمستهلك نحو ٥٢ ألف جنيه، بدلًا من ٦٢ ألفًا.

وتوقع مطورو العقارات وخبراء الاقتصاد حدوث انخفاض جزئى فى أسعار الوحدات العقارية، التى شهدت ارتفاعًا بنسبة ١٠٠٪، نتيجة ارتفاع سعر تكلفة مواد البناء بسبب السوق السوداء.

وقال المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إن هناك تأثيرًا إيجابيًا على السوق العقارية، نتيجة خفض أسعار الحديد بنحو ١٠ آلاف جنيه للطن، متوقعًا حدوث استقرار، يتبعه تراجع فى أسعار العقارات فى بعض المناطق.

وأضاف «حجازى»، لـ«الدستور»، أن الدولة نجحت فى السيطرة على السوق السوداء للدولار، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا فى الأسعار، لافتًا إلى أن حل أزمة الدولار يُمكن مصر من إحداث النمو الاقتصادى الذى تخطط له، وفى هذا السياق فإن القطاع العقارى يعد الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

من جهته، قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إن انخفاض أسعار الحديد له تأثيرات إيجابية على السوق، من بينها تراجع أسعار العقارات.

وأكد «أبوالعطا»، لـ«الدستور» أن حجم مبيعات المطورين العقاريين الكبار فى مصر بلغ نحو ٧٠٠ مليار جنيه، ما يؤكد جاذبية القطاع العقارى فى مصر للاستثمار، وأنه إحدى الركائر المهمة للخروج من الأزمات الاقتصادية.

أسعار الحديد الشركة القابضة للتشييد والتعمير

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