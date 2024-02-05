الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024

ارشيفية
ارشيفية

ترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.


أسعار طن الأسمنت اليوم


سجل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم نحو 1750 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيه للطن بينما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين
وسجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 2344 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 2100 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 2000 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت التعمير 2220 جنيها للطن.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2080 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 2090 جنيها للطن.

فيما سجل سعر طن أسمنت المخلوط بين 1250 جنيها للطن الي نحو1400جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المقاوم بين 2050 جنيها للطن الي 2370 جنيها للطن وسجل سعر الأسمنت الأبيض نحو 3500 جنيها للطن الي 3600 جنيها للطن. 

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أسباب ارتفاع أسعار طن الأسمنت 

وتشهد أسعار مواد البناء حالة من المتغيرات في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تتجاوز 40٪ نتيجة ارتفاع التكلفة مواد البناء نتيجة عدم استقرار سعر الصرف في السوق. 

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك شركة القومية للأسمنت احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتم تصفية الشركة نتيجة ارتفاع الخسائر المديونيات على الشركة مما جعل الجمعية العامة للشركة تتخذ قرار التصفية حيث كانت يساهم إنتاج الشركة في ضبط الأسعار. 

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