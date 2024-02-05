الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لافيينا يواجه المقاصة والسكة الحديد وديا والقناة يخسر من التليفونات

القناة خسر أمام تليفونات
القناة خسر أمام تليفونات بني سويف وديا

تواصل أندية دوري المحترفين "مجموعة الصعود"، استعداداتها لاستئناف المسابقة الأسبوع المقبل والدخول في منافسة شرسة للصعود للدوري الممتاز.

في نادي لافيينا قرر الجهاز الفني للفريق الأول خوض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لانطلاق منافسات مجموعة الصعود لدوري الأضواء والشهرة في مسابقة دوري المحترفين يوم الإثنين المقبل.

ويلتقي لافيينا مع مصر المقاصة اليوم على ملعب الأسيوطي سبورت ثم يواجه السكة الحديد غدا "الثلاثاء" بالقاهرة ويسعى الجهاز الفني لفريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح للاستفادة من المباراتين في تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل استئناف مسابقة دوري المحترفين.

ونجح لافيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وهم المخضرم رضا الويشي مهاجم ألو إيجيبت وعلاء سلامة لاعب أسوان ومحمد إبراهيم لاعب التعاون الليبي وحازم مرسي مهاجم الإسماعيلي.

حازم مرسي بعد انتقاله لنادي لافيينا 

وضمن المباريات الودية التي يخوضها فريق القناة استعدادا لعودة دوري المحترفين خسر الفريق أمام تليفونات بني سويف أحد فرق دوري القسم الثاني "ب" بهدف دون رد خلال معسكره المغلق القاهرة.

وحرص الدكتور محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة على زيارة معسكر الفريق لدعم الجهاز الفني بقيادة أحمد العجوز الذي تولي المسئولية بعد رحيل سامر عبد الرحمن واللاعبين قبل مواجهة فريق لافيينا يوم الإثنين المقبل في الأسبوع الأول من تصفيات الصعود للدوري الممتاز.

وتعاقد القناة مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق وهم عمرو بركات لاعب مكادي وأحمد راشد من أبوقير للأسمدة ومحمود كشلط لاعب السكة الحديد ومحمد أبو الحمد لاعب غزل المحلة.

بطولة دوري المحترفين لافيينا ازم مرسي القناة أحمد العجوز

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