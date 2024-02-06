الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع عقد استشاري لمشروعات التحول الرقمي للقابضة للقطن والغزل والشركات التابعة

قطاع الأعمال العام
قطاع الأعمال العام

وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عقد استشارات فنية لمشروعات البنية التحتية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وكذلك الشركات التابعة لها مع إحدى شركات التكنولوجيا.


وأوضحت الشركة القابضة، أن ذلك يأتي في خطوة تستهدف تعزيز أعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال مشروعات التحول الرقمي.  

وأوضحت "القابضة" أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة القابضة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والارتقاء بمخرجاته الانتاجية و تعزيز فعالية العمليات وتحسين أداء التشغيل في الشركة القابضة والشركات التسع التابعة وهم ( مصر حلوان للغزل والنسيج،  مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر ، الدقهلية للغزل والنسيج، مضر وجه قبلي للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج،  مصر شبين الكوم للغزل والنسيج،  مصر للغزل والنسيج بالمحلة،  مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار،  مصر لتجارة وحليج الأقطان) من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في إطار خطة الوزارة للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية بجميع مراحلها مرورًا بتجديد المصانع وصيانتها وصولاً إلى التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.  

وأكدت أن الشركة التي وقع عليها الاختيار لديها خبرات ناجحة وكوادر فنية متميزة أنجزت بها كبرى المشروعات الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات سواء داخل السوق المصري أو بأسواق المنطقة العربية والتي أسهمت بالإسراع من وتيرة التحول التقني في مجالات صناعية متعددة، وذلك عبر تقديم حزم واسعة من الخدمات المتخصصة والتي تشمل تحليل الأنظمة، وتصميم الشبكات والحلول المبتكرة والبرمجيات المتخصصة، وتحسين الأداء لنظم وأجهزة الشبكات وتهيئة أنظمة الدفاع والأمن السيبراني وحلول البنية التحتية وهو ما أهلها للنجاح في تولي مهام الأعمال الاستشارية في مثل هذا المشروع القومي يدًا بيد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال المكتب الفني  لترجمة خطط التحول الرقمي الإستراتيجية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ودراسة متطلبات مشروعات الشركة القابضة وتقديم التصور الفني الامثل لها ليتم طرحها علي الشركات الموردة العامله في مجال البنية التحتية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات خلال المراحل المختلفة إلى أن يتم تسليمها طبقًا لمعاير الجودة المحددة بكراسة الشروط وصولًا لأعمال الصيانة والتشغيل.

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