عرش الغزل والنسيج وحلم إنتاج السيارة.. تفاصيل خطة "قطاع الأعمال" خلال 5 سنوات

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم عوائد الاستثمار في الشركات خلال 5 سنوات قادمة، في ظل خطة التطوير التي يتم تنفيذها لإصلاح وتنمية المصانع والشركات التابعة للوزارة، في إطار زيادة العوائدة الدولارية من الصادارات والانتهاء من تطوير صناعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والكيماويات والأسمدة والأدوية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، عن تفاصيل الخطة الخمسية لوزارة قطاع الأعمال العام من أجل زيادة الناتج القومي من شركات قطاع الأعمال العام.

عودة صناعة الغزل والنسيج لمكانته

ووفقا لمصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"الدستور"، أن الخطة اشتملت على عودة صناعة الغزل والنسيج والقطن لمكانتها، حيث نفذت الوزارة خطة في هذه الصناعة من خلال عمليات الدمج وإعادة الهيكلة والإصلاح في نحو 22 شركة للغزل والنسيج في 8 شركات تمتلك هذه الشركات نحو 66 مصنعا للغزل والنسيج منتشرة على مستوى الجمهورية، تحصل فيها غزل المحلة على نسبة 40% من حجم الاستثمارات التي تم رصدها لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي تبلغ حاليا نحو 50 مليار جنيه، كما تم دمج نحو 10 شركات تعمل في مجال تجارة الأقطان في شركة واحدة مع دمج 24 محلجا للقطن في 6 محالج حاليا، ستكون مسؤولة عن حلج القطن مع التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، ومن المقرر تشغيل هذه المصانع المطورة قريبا للغاية حيث من الستهدف تحقيق 3 مليارات دولار كعوائد تصدرية من تطوير هذه الصناعة الهامة خلال خمس سنوات قادمة.

تطوير شامل لصناعات الكيماويات والأسمدة

ااستهدفت وزارة قطاع الأعمال العام، وفقا للمصادر، تطوير مصانع الأسمدة التي يتم ضخ فيها نحو ما يقرب من 2.5 مليار دولار لتطوير مصانع كل من المصنع القديم في كيما الذي شهد إنشاء مصنع جديد بقيمة استثمارية وصلت إلى نحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الدلتا للأسمدة الذي يحتاج إلى نحو مليار دولار لتطويره ومصنع النصر للأسمدة من أجل إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، بخلاف زيادة الإنتاج من أسمدة اليوريا والنترات حيث تستهدف وزار قطاع الأعمال العام زيادة حجم صادارات الأسمدة في إطار توفير الدولار من الصناعات الكيماوية، كما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

تطوير الصناعات المعدنية.. وتحقيق حلم إنتاج السيارة الكهربائية

شهد هذا الملف وفقا للمصادر المطلعة في قطاع الأعمى أن الوزارة قطاع الأعمال العام تعطي اهتماما كبيرا للغاية، حيث تم توقيع اتفاقية لزيادة إنتاج الدلتا للصلب من البيات إلى 500 ألف طن بشراكة صينية مؤخرا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لزيادة تركيز خام الفوسفات بشراكة هندية والعمل على إنتاج نحو 40 ألف سيارة بشراكة صينية ستكون من السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء بخلاف إنتاج ألتوك توك الكهربائي والأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما يشهد هذا الملف رفع الإنتاج في الألومنيوم إلى 600 ألف طن وإنشاء مصنع لخام الألومنيوم بشراكة بحرينية باستثمارات 1.9 مليار دولار وإنشاء خط إنتاج لجنوط السيارات وللفويل.

إنشاء أول مصنع لأكياس الدم وألبان الأطفال

ووفقا للمصادر فأنه تستهدف خطة وزارة قطاع الأعمال العام من تطوير الصناعات الدوائية إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بشراكة يابانية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بشراكة أوروبية وإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية البيلوجية والعمل علي سد الاحتياج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الأدوية، وطرح حصص من الشركات في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

ووفقا للمصادر، تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام خلال خمس سنوات قادمة، الاهتمام بشركاتها التابعة التي وصلت عددها إلى 60 شركة حاليا من المقرر خفضها عبر الدمج والبيع لمستثمر استراتيجي، بخلاف طرح الشركات للبيع والشراكة مع مستثمر استراتيجي تستهدف منه وزارة قطاع الأعمال تحصيل حصيلة دولارية للدولة والعمل على تطوير شركاتها، في إطار تحقيق الربحية وتعظيم العوائد.