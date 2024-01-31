الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير شركة "النصر للملاحات"

جولة وزير قطاع الأعمال
جولة وزير قطاع الأعمال

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية في ملاحات ومعامل شركة النصر للملاحات  - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية  - بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد البيان، أن وزير قطاع الأعمال استمع في مستهل زيارته إلى عرض توضيحي حول الشركة ومكوناتها ومجال عملها ومراحل الإنتاج وأبرز منتجاتها، بالإضافة إلى نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت طفرة خلال العام المالي الأخير.

وتابع مُستعرضًا خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل الشركة في مواقع شمال سيناء وبورسعيد الإسكندرية. 

وانفردت “الدستور” بنشر تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للملاحات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2023-2024.

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