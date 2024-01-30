الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام: تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى قريبًا

مصنع للغزل والنسيج
مصنع للغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمودعصمت إنه سيتم تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى قريبًا. 

وكشفت  وزارة قطاع الأعمال العام اليوم أن الدكتور محمود عصمت تفقد مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر. 

وأوضحت الوزارة أنه تبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميًا، حيث تابع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر، رئيس شركة غزل المحلة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة. 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول مرورًا بعمليات التداول والحليج وصولًا إلى المنتج النهائي. 

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها. 

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن ذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي. 

وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلًا من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.

واستعرض الدكتور عصمت موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير.

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