قطاع الأعمال العام تعتمد زيادة رأس مال كيما إلى 9.93 مليار جنيه

اعتمدت وزارة قطاع الأعمال العام زيادة رأٍ س مال شركة كيما احدي الشركات التابعة لها الي 9.93 مليار جنيه .

وكشفت شركة كيما احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وأوضحت شركة كيما احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثا ، أن المجلس قرر زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.

وبحسب البيان،فأنه تمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير الجاري الاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

كما وافق مجلس ادارة شركة كيما احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.

يشار إلى أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للرشكة القابضة للصناعات الكيماوية حققت أرباحاً بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة كيما احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق وتنفذ الشركة خطة لزيادة الطاقة الانتاجية بها.