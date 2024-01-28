الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضمن خطة تطوير الشركة

"كيما" تكشف تفاصيل زيارة الوفد الهندي لإعادة تأهيل خط نترات الأمونيوم

جريدة الدستور

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تفاصيل زيارة  مندوبي  شركة ICONS الهندية لمصانع شركتنا بأسوان. 

وقالت الشركة، في منشور حصلت “الدستور” على نسخة منه في اطار الخطة الموضوعة للنهوض بالشركة لاستعادة مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية والنترات النقية  في أفريقيا والشرق الأوسط  .

وأوضحت الشركة انه استقبلت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما  اليوم  الأحد  وفد  فنى  رفيع المستوي من  شركة ICONS الهندية  .

وأكدت أنه تأتي هذه الزيارة في  إطار حرص الشركة على التطوير والتأهيل  لوحدات الإنتاج بكيما -١ وذلك  بداية  بالتجهيز لعمل الدراسات الفنية اللازمة وعمل تصميمات للعمليات PDP لاعادة تأهيل خط نترات الأمونيوم المسامية والمخازن الخاصة بالمنتجات النهائية والتي ستتم بواسطة كيما بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع إنشاء  وحدات  إنتاج  حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الجديد.

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