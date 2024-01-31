الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال: تشغيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء للتصدير وتوفير مستلزمات المصانع

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل شركة النصر للملاحات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مواقع شمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية.

واستمع الوزير، إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد إبراهيم، العضو المنتدب التنفيذي ومسؤولي التشغيل بالشركة، حول عمليات الإنتاج بمختلف المراحل ومؤشرات الأداء وحجم المبيعات والتصدير وموقف برامج الصيانة، كما ناقش خطة تطوير الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيدا بتحويل الخسائر إلى أرباح تصل 18 مليون جنيه من بينها صادرات بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وكذلك كميات الاستخراج من الملح الخام والطاقات الإنتاجية التي تعمل بها ملاحات الشركة الأربع في مختلف مواقعها بالإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء، وحجم المبيعات المحلية والخارجية وأعمال الصيانة الجارية للوحدات الإنتاجية لاستدامة العمل والوصول بالطاقات الإنتاجية إلى الحد الأقصى، وموقف إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بمدينة العريش بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، واستكمال مشروع الآبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل.

 أكد الدكتور محمود عصمت أهمية منتجات الشركة المتنوعة من الملح ومشتقاته المختلفة لتلبية احتياجات الصناعة بوجه عام وصناعة المواد الغذائية خاصة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الشركة خطط إنتاج حديثة ومستودعات ذات مواقع متنوعة، بالإضافة إلى شبكة شاملة من وكلاء الأعمال لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات الملح عالية الجودة والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق العائد الاقتصادي، والسعي نحو الشراكة مع القطاع الخاص في ظل العروض ودراسات الجدوى التى تؤكد إمكانية مضاعفة عوائد الشركة، موضحا أهمية الحفاظ على العمل بالمعايير الخاصة بسلامة الغذاء  ونظم الإدارة البيئية لإنتاج جميع أنواع الملح، وإجراء فحوصات متعددة بشكل منهجي لمطابقة جميع المواصفات ذات الصلة وتوقعات العملاء.

جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961، وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج، وتعتمد - بعد اندماج شركة المكس للملاحات بها لتحقيق التكامل في الأنشطة - على 4 ملاحات شمسية تتمثل في ملاحة برج العرب، وملاحة سبيكة بشمال سيناء، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام النصر للملاحات وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال العام

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