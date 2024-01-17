الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في اطار التطوير

مضاعفة الصادارات وزيادة الربحية.. تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للملاحات

النصر للملاحات
النصر للملاحات

 ترصد "الدستور" محاور تطوير شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لتقرير اشتمل على مشروع خطة الموازنة التقديرية للشركة حتى يونيو 2024.

ووفقا للتقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، فإن خطة الاستثمارات بشركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارةقطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فإن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 350 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

واشتمل التقرير على ضخ استثمارات بحوالي 25 مليون جنيه في إطار العمل على استكمال مشروع الأبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل ومبني البحوث.

مستهدف تحقيق نحو 133 مليون جنيه صادارات

كما اشتمل التقرير على مستهدف تحقيق نحو 133 مليون جنيه صادارات من الملح بنهاية يونيو المقبل، خاصة أن الشركة تصدر الملح لدول أوروبا.

وأكد مستهدف تحقيق صافي ربح نحو 16 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 عقب تحقيق الشركة لخسارة خلال العام المالي الماضي.

وتعمل شركة النصر للملاحات على زيادة حجم صادارتها من الملح، وتمثل الشركة أهمية كبيرة عقب دمج شركة المكس للملاحات بها، حيث تنتج شركة النصر للملاحات حوالي 70% من الانتاج المحلي من الملح وتساهم في توفير الملح محليا وتصديره للخارج، حيث تعمل على ملاحات برج العرب في الإسكندرية وملاحات سبيكة في العريش في سيناء، ما يجعلها تحظى بأهمية كبيرة.

 وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي استكمال خطة التطوير بشركاتها التابعة في إطار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادارات وسد فجوة الاستيراد والعمل على الاستثمار الأمثل للأصول المملوكة لها، في إطار تعظيم الاستفادة من من مقدرات وأصول شركات قطاع الأعمال العام.

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