خريطة مصانع "الغزل والنسيج" الجديد بعد التطوير

عقب تنفيذ خطة التطور

نفذت وزارة قطاع الأعمال العام خطة تطويرشاملة في الشركات، تشمل خفض ودمج عدد الشركات وفقا لمشروع الموازنة التقديرية بنهاية يونيو القادم عام 2024.

وتنشر“ الدستور ”خريطة مصانع الغزل والنسيج الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وفقا لتقرير خاص بالشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، فتم خفض عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن إلى 7 شركات تابعة تعمل في مجال الغزل والنسيج وشركة تعمل في مجال إنتاج الحرير، و أخرى تعمل في مجال القطن ليصل الإجمالي المتبقي نحو 9 شركات بعدما كان العدد حوالي 32 شركة.

واشتملت خريطة مصانع وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لخطة الموازنة التقدرية لعام 2024 علي شركات كلا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي حصلت على ثلث استثمارات خطة التطوير، وشهدت تشغيل أول مصنع مطور للغزل والنسيج وهو مصنع غزل 4 كما يتم الانتهاء حاليا من تركيب معدات أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم وهو مصنع 1 كما يوجد مصنعين أخريين في الشركة.

بينما الشركة الثانية هي شركة “دمياط للغزل والنسيج” ويتم تطويرها، وإنشاء أول مصنع لانتاج أقشمة الجينز بها في اطار العمل علي خفض فاتورة استيراد أقمشة الجينز.

بينما الشركة الثالثة هي شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” ويتم التطوير بها أيضا، فيما كانت الشركة الرابعة هي شركة “مصر حلوان للغزل والنسيج”، حيث تعد الشركة مركز تصدير لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة، فيما كانت الشركة الخامسة هي شركة “الوجه القبلي للغزل والنسيج” وتوجد في المنيا، ويتم إنشاء مصنع للغزل والنسيج بها.

بينما كانت الشركة السادسة هي شركة “مصر للغزل والنسيج” وصباغي البيض بكفر الدوار فيما كانت الشركة السابعة هي شركة الدقهلية حيث يتم إنشاء مصنع للغزل والنسيج بشركة الدقهلية.

بينما تعمل الشركة الثامنة وهي شركة مصرلإنتاج الحرير في مجال الحرير، بينما تعمل شركة مصر لتجارة الأقطان في تنظيم تجارة القطن وتداوله.