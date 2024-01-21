الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قطاع الأعمال تخطط لإنشاء أول مصنع لإنتاج الزجاج النقي

أرشيفية
أرشيفية

كشف مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام تخطط  عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنشاء مصنع زجاج طبي وعالي النقاء.

وأضافت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور" أن هذا المصنع الحيوي الهام  مطروح للشراكة مع مستثمر استراتيجي في اطار العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصناعة المحلية والعمل علي زيادة القيمة المضافة من الرمال.

وأشارت المصادر إلى أن المصنع مطروح للشراكة مع شركة سيناء للمنجينز احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث إن الشركة موجود في شبه جزيرة سيناء ولديها منتجات التعدين الخاص بها مثل رمل السيليكا وهو رمل  نقي تماما ويتم استخدامه في صناعة  الزجاج النقي والكريستال والعبوات الزجاجية المختلفة.

وأوضحت المصادر الي أن الشركة تنتج نحو 500 ألف طن سنوي من رمل السيليكا من جنوب سيناء، إضافة إلى 60 ألف طن متر من الرمال سنويًا بمنطقة الزعفرانة الذي يتم تصديره خام للخارج، لذا فإن مصنع الزجاج النقي والزجاج الطبي سيسهم في زيادة القيمة المضافة لخام الرمل النقي الموجود لدى شبه سيناء للمنجنيز.

أوضحت المصادر أنه يجري حاليًا، العمل علي مفاوضات من أجل الاتفاق علي الشراكة مع مستثمر أجنبي أو محلي خاصة أن شركة لانتاج المنجنيز احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية دخلت ضمن برنامج الطروحات الحكومية ومعروضة لبيع حصة منها في اطار العمل علي جلب حصيلة دولارية مشيرا الي أن هذه الشركة لديها موارد مهمة في مجال الخامات ومن الممكن الاستفادة المثلي منها خاصة أنها الشركة الأكبر في مصر في انتاج المنجنيز.

قطاع الاعمال الزجاج النقي سيناء للمنحنيز الشركة القابضة الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام

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