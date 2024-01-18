التفاصيل الكاملة لمحاور الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص

في ظل التعاون المثمر

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة خاصة لجذب الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات شركات قطاع الأعمال العام المختلفة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عمليات الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في طرح الشركات في البورصة ومشاركة القطاع الخاص لمشروعات قطاع الأعمال العام المختلفة.



وأوضح أنه يعتبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب تقلبات الاقتصاد العالمي، يجد القطاع العام نفسه أمام تحديات متزايدة لتحقيق أهدافه. وفي هذا السياق، يمكن لقطاع الأعمال العام أن ينجح في جذب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخطوات التالية:



1. وضوح الأهداف: يجب أن يكون لدى قطاع الأعمال العام رؤية واضحة للأهداف التي يرغب في تحقيقها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس لضمان تحقيق النتائج المرجوة.



2. إنشاء بيئة استثمارية ملائمة: يجب أن يعمل قطاع الأعمال العام على توفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات الخاصة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز الضريبية والمالية.



3. الشفافية والحوكمة: يجب أن تكون عمليات اختيار الشركاء الخاصين مفتوحة وشفافة، مع الالتزام بمعايير حوكمة قوية تضمن المساءلة والشفافية في جميع الأنشطة.



4. تشجيع الابتكار: يمكن لقطاع الأعمال العام أن يشجع على الابتكار من خلال الشراكة مع الشركات الخاصة، وذلك من خلال دعم الاستثمارات وتقديم حوافز جديدة للقطاع الخاص.



5. تحفيز التدريب ونقل التكنولوجيا: يمكن لقطاع الأعمال العام أن يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشجيع التدريب المشترك ونقل التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والتطوير التكنولوجي.



6. إدارة المخاطر: يتطلب التعاون بين القطاعين إدارة فعالة للمخاطر، ويجب على قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وضع آليات لتحديد وإدارة المخاطر المحتملة وضمان استدامة الشراكة.



7. تقييم الأداء: ينبغي على الأطراف المشاركة في الشراكة وضع آليات لتقييم أداء الشراكة بانتظام، وتحليل النتائج لتحسين العمل وتحقيق الأهداف المحددة.



وأكد أنه يمكن لقطاع الأعمال العام أن ينجح في جذب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال اتباع استراتيجيات فعالة تشمل وضوح الأهداف، وإنشاء بيئة استثمارية ملائمة، وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتقييم الأداء.



وأوضح أن هذا سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام.

