الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكد على تطوير شامل

وزير قطاع الأعمال العام: وفرنا برامج تدريبية للعاملين ونستهدف توفير الأدوية بأسعار معقولة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أنه تم التركيز على بناء قدرات المهندسين والفنيين المشاركين في الصناعة الدوائية من خلال توفير برامج تدريب وتطوير متخصصة وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن نجاح مصر في تطوير مصانع الأدوية الحكومية يعود إلى التزام الحكومة بتعزيز الصناعة الدوائية من خلال توفير الدعم والتشجيع.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن تحديث البنية التحتية وبناء وتطوير مصانع الأدوية الحكومية يعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة نظرًا للأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون له على الصحة العامة واقتصاد البلد يُعتبر هذا التحسين ضروريًا للحفاظ على الأمان الصحي وتوفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام الي أن تطوير هذه المصانع يساهم في زيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الأدوية في المجتمع وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، مما يحد من التبعيات السلبية للتقلبات العالمية ويعزز الاستقلالية الصناعية للدولة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تطوير مصانع الأدوية الحكومية إلى تحسين مستوى البحث والتطوير في الصناعة الدوائية المحلية، مما يعزز الابتكار ويوفر فرص عمل ويساهم في نقل التكنولوجيا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام الي أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين جودة الأدوية المنتجة محليًا يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام ويقلل من مخاطر استخدام الأدوية ذات جودة منخفضة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن  تطوير مصانع الأدوية الحكومية أهمية كبيرة للدولة، حيث يعزز الاستقلالية الصناعية، ويسهم في توفير الأدوية بأسعار معقولة، ويحسن جودة الرعاية الصحية، مما يجعلها استثمارًا حيويًا للمستقبل الصحي والاقتصادي للبلد ويسهم في زيادة الصادارات. 

قطاع الاعمال الأدوية الدواء شركات قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح محالج قطن جديدة.. وطرحه فى بورصة السلع قريبًا (خاص)

وزير قطاع الأعمال: نعمل مع القطاع الخاص على تعظيم الاستفادة من القطن

قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 50 مليون قطعة ملابس سنويًا من مصانع الغزل والنسيج

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس