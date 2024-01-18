وزير قطاع الأعمال العام: وفرنا برامج تدريبية للعاملين ونستهدف توفير الأدوية بأسعار معقولة

أكد على تطوير شامل

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أنه تم التركيز على بناء قدرات المهندسين والفنيين المشاركين في الصناعة الدوائية من خلال توفير برامج تدريب وتطوير متخصصة وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن نجاح مصر في تطوير مصانع الأدوية الحكومية يعود إلى التزام الحكومة بتعزيز الصناعة الدوائية من خلال توفير الدعم والتشجيع.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن تحديث البنية التحتية وبناء وتطوير مصانع الأدوية الحكومية يعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة نظرًا للأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون له على الصحة العامة واقتصاد البلد يُعتبر هذا التحسين ضروريًا للحفاظ على الأمان الصحي وتوفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام الي أن تطوير هذه المصانع يساهم في زيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الأدوية في المجتمع وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، مما يحد من التبعيات السلبية للتقلبات العالمية ويعزز الاستقلالية الصناعية للدولة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تطوير مصانع الأدوية الحكومية إلى تحسين مستوى البحث والتطوير في الصناعة الدوائية المحلية، مما يعزز الابتكار ويوفر فرص عمل ويساهم في نقل التكنولوجيا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام الي أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين جودة الأدوية المنتجة محليًا يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام ويقلل من مخاطر استخدام الأدوية ذات جودة منخفضة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن تطوير مصانع الأدوية الحكومية أهمية كبيرة للدولة، حيث يعزز الاستقلالية الصناعية، ويسهم في توفير الأدوية بأسعار معقولة، ويحسن جودة الرعاية الصحية، مما يجعلها استثمارًا حيويًا للمستقبل الصحي والاقتصادي للبلد ويسهم في زيادة الصادارات.