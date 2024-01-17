وزير قطاع الأعمال: افتتاح محالج قطن جديدة.. وطرحه فى بورصة السلع قريبًا (خاص)

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة وزارته لإعادة القطن المصري لمكانته كسيد أقطان العالم، تتضمن عدة محاور بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى، فضلا عن دمج 9 شركات خاصة بتجارة وتداول القطن في شركة واحدة هي “مصر لتجارة الأقطان”، والمسئولة حاليا عن محالج القطن والتجارة والتداول ضمن المنظومة الجديدة.

وأضاف عصمت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة الوزارة تشمل دمج 24 محلجا للقطن في بداية الأمر في 11 محلجا، ثم العمل على خفض هذ العدد من خلال إنشاء 7 محالج مطورة، بدأت بمحلج الفيوم المطور، وهناك 3 أخرى انتهى من تطويرها والتنسيق على أن تكون المحالج وفقا لمساحات القطن المزروعة، ومن المقرر افتتاحها قريبا.

أكد الوزير وضع منظومة جديدة لتجارة القطن تسهم في تشجيع المزارعين على زيادة زراعته، خاصة أن المصانع الجديدة تحتاج كميات كبيرة منه.

تطوير منظومة محالج القطن

وأشار إلى أن محالج القطن المطورة تعمل بأحدث تكنولوجيا حلج القطن، ما يسهم في رفع جودة القطن المصري وعودته لمكانته، مضيفا أن السبب في تراجع جوته عدم تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، قبل أن تقود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية إعادة صناعة الغزل والنسيج والقطن المصري لمكانته.

واستطرد، أنه تتم زراعة القطن قصير التيلة في إطار التوسع، على أن يتطور الأمر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتوفير الفاتورة الاستيرادية الخاصة به.

واختتم الوزير محمود عصمت، أن العام الجاري سيشهد نتائج مبشرة للغاية لخطة تطوير عودة القطن المصري لمكانته العالمية، خاصة مع العمل على طرحه ضمن بورصة السلع.