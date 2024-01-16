الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كنز قطاع الأعمال".. 2 تريليون دولار عوائد استغلال احتياطي الخامات

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين، استشاري تطوير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال العام  تملك احتياطي خامات وتعمل فيها تقدر بنحو 200 مليار دولار.

تصريح جميل جاء عقب إعلان الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن قيمة حجم الاحتياطي الخاص بالحديد بمناجم شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات الوزارة، وقدر بنحو 20 مليار دولار.

وأضاف استشاري تطوير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لديه دراسة خاصة بحجم العوائد الاستثمارية عقب تعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات إلى حوالي 2 تريليون دولار خلال 15 عاما، حيث تبلغ القيمة التقريبية لها نحو 200 مليار دولار.

وتابع أن هذه الخامات تعتبر "كنز عظيم" يمتلكه القطاع العام، وهو عبارة عن مناجم الحديد والمغنسيم والبرايت بالوحات البحرية، بالإضافة إلى مناجم المنجنيز والفحم ورمال الزجاج في سيناء، وتعمل بها شركة سيناء للمنجنيز.

55 مليون طن ألومنيا في المثلث الذهبي بالبحر الأحمر

وأوضح أنه يوجد المادة الخام النيفلين سلاين وهي مادة يتم استخراج منها مادة خام  للألومنيوم، وهي الألومنيا في منطقة المثلث الذهبي في جبال البحر الأحمر، حيث يوجد بها 55 مليون طن، بخلاف مناجم وجبال الفوسفات التي تعمل بها شركة النصر للتعدين ومادة "التلك" التي يتم استخراج بودرة التلك منها.

وأكد أنه لا بد من الاستفادة من جميع الخامات الموجودة عبر إقامة مصانع متعددة لكل الخامات ترفع من قيمتها المضافة عبر الاستخراج والإنتاج والتصنيع موضحا أن شركات كلا من سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين والسبائك الحديدية يوجد لديها خامات مهمة ومصاحبة بحيث يتم استغلالها وفصلها وضناعتها وعدم تصديرها خام.

وتابع أنه يوجد ايضا الرمل الزجاج الذي يدخل في صناعات السيليكون ميتال وسعر طنه 1200 دولار، والبولي سيليكون سعر طن 120 ألف دولار.

واختتم جميل أن الخامات الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام تجذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار، إذا ما وضعت لها خريطة استثمارية وسوقت جيدا.
 

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