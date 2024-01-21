الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معلومات قطاع الأعمال ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالشركات

أرشيفية
أرشيفية

كشف مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن انتهاء البرنامج التدريبي للعاملين في شركات القطاع.

ووفقا لمنشور صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حصلت “الدستور” على نسخة منه ذكر خلاله مركز معلومات قطاع الأعمال العام أنه في إطار خطة الإصلاح والتطوير لوزارة قطاع الأعمال العام وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بشأن تفعيل دور مركز معلومات قطاع الاعمال العام نحو رفع كفاءة ومهارات العاملين بشركات قطاع الاعمال العام، تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأوضح مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن البرنامج التدريبي للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام اشتمل علي عدة عناصر هامة ومحاور رئيسية لرفع كفاءة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام وهي -إدارة المخاطر والأزمات - لمجموعة من العاملين والقيادات الشابة بالشركات القابضة والشركات التابعة لها وكذلك نخبة من العاملين بمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وأكد مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن البرنامج التدريبي بدأ في خلال الفترة من 8-1-2024 إلى 11-1-2024 وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى وزارة العمل بمدينة نصر.

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