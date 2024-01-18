قطاع الأعمال تخطط لإنشاء مصنع جديد للورق بالتعاون مع القطاع الخاص

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج ألواح اللب المجفف من جريد النخل، وفقا لتقرير خاص بخريطة الفرص الاستثمارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة.

ووفقا لتقرير خريطة الفرص الاستمثارية والشمروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي فن الشركة تستهدف من الفرص الاستثمارية مشاركة شريك استراتيجي بحيث يشارك الشركة في التمويل والإدارة.

ويعد مشروع إنتاج ألواح اللب المجفف من جريد النخل ضمن مشروعا صناعة الورق التي تعمل فيها كل من شركات راكتا لصناعة الورق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة مصانع مطابع محرم.

وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية العمل على تطوير شركاتها في مجال صناعة الورق بعد تعرضها للخسارة على خلفية التأخر في التطوير، حيث من المقرر العمل على إيجاد شريك استراتيجي يعمل على مشاركة الشركة في إنشاء خط إنتاج جديد يسهم في زيادة إنتاج الورق في ظل ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، نتيجة وجود طلب واستهلاك كبير عليه، مما أدى إلى وجود فرصة استثمارية مهمة عبر جذب الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير الشركات الحكومية التي تعمل في مجال صناعة الورق من أجل زيادة الإنتاج والعمل علي تنمية الاستثمارات، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي.

ووفقا لخطة واستراتيجية قطاع الأعمال العام فإنه يتم طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصرين والأجانب في إطار العمل على الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع والعمل على سد حاجة السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة التي يتم استيراد المنتجات بها من الخارج.