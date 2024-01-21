الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير مصانع النصر لصناعة المواسير

أرشيفية
أرشيفية

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز محاور خطة تطوير شركة النصر لصناعة المواسير، إحدى شركات  قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقا لتقرير خاص بخطة مشروع الموازنة التقديرية للشركة  حتي يونيو القادم.

ووفقا لتقرير، حصلت “الدستور” على نسخة منه فإن شركة النصر لصناعة المواسير،  تخطط من أجل تحقيق إيرادات بقيمة 548 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل.

أشار التقرير أن شركة النصر لصناعة المواسير تعمل علي تحقيق صادارات بقيمة 9.7 مليون جنيه صادارات بنهاية يونيو القادم كما يتم العمل علي تحقيق صافي ربح بقيمة 28 مليون جنيه بخلاف أنه سيتم العمل علي ضخ استثمارات بقيمة 13.5 مليون جنيه في اطار العمل علي انشاء خط انتاج المواسير 4 بوصة وماكينة جديدة للاستعدال والاختبار والدهانات والترميم والترقيم والتبريد.

ووفقا لخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام فأنه تعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي تعميق التصنيع المحلي والعمل علي توسع الشراكة مع القطاع الخاص في اطار زيادة دور القطاع الخاص في الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية التصنيع المحلي وزيادة الصادارات مما يسهم في العمل علي تنمية الاستثمار وفتح أسواق جديدة لصادارات المصرية عبر التوسع والتنوع في المنتجات اليت يتم تصنيعها بخلاف عودة الشركات القديمة الموجودة في وزارة قطاع الأعمال العام الي دورها الريادي في التنمية الصناعية ما يسهم في العمل علي احداث زيادة في الانتاج ويخفف من ضغط الاستيراد ويخفض فاتورة الاستيراد والعمل علي سد حاجات الاستهلاك المحلي مما يسهم في توفير العملة الصعبة  وتوفير الدولار  ويخفض من موجة التضخم وارتفاع الأسعار.

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