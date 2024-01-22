تفاصيل خطة قطاع الأعمال لخفض خسائر "النصر للأدوية" وإنشاء مصنع خامات جديدة

استهدفت شركة النصر للكيماويات الدوائية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية تحقيق إيرادات بقيمة 771 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم وفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فإنه من المقرر أن تعمل الشركة على تحقيق صادرات بقيمة 2 مليون جنيه بخلاف خفض معدل الخسائر من 200 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم.

ضخ استثمارات بقيمة 76 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم

كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 76 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم من أجل استكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي في الشركة، بالإضافة إلى استكمال ربط الشركة بالصرف الصحي والصناعي بمحطة المعالجة.

كما تدخل شركة النصر للأدوية ضمن أهم الشركات التي يتم تنفيذ خطة التطوير بها، حيث من المقرر العمل على إنشاء مصنع خاص بخامات الأدوية مع احدي الشركات العالمية من الهند في مجال انتاج خامات الأدوية في اطار العمل علي توفير خامات الأدوية للسوق المصري من شركات التصنيع بدلا من استيرادها من الخارج مما يعمل علي خفض أسعار الدواء واستقراره في الأسواق وتوافره في الأسواق حيث تشهد الأسواق حاليا حالات من النواقص في بعض الأدوية نتيجة المتغيرات العالمية لحركة التجارة العالمية وتوقف استيراد بعض المنتجات علي خلفية قلة توافر الدولار مع وجود اضطرابات في منطقة البحر الأحمر ساهمت في بطء حركة التجارة الخاصة بالاستيراد.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام من أجل توطين صناعة الأدوية عبر خطة مهمة تتمثل في تحديث خطوط الانتاج وانشاء مصانع جديدة للأدوية الهامة والاستراتيجية التي تحتاجها مصر بالااضفة الي العمل علي تصدير الأدوية في اطار جلب العملة الصعبة.