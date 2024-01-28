صناعة النواب تطالب بتوضيح آليات تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، بإيفاد اللجنة بما تم الانتهاء منه بشأن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وتنظيم زيارة ميدانية إلي عدد من تلك المصانع بالمحافظات، للوقوف على ماتشهده من تطوير.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة.

مصر لها تاريخ كبير في زراعة القطن طويل التيلة



وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية صناعة الغزل والنسيج، في مصر، مشيرا إلي أن مصر لها تاريخ كبير في زراعة القطن طويل التيلة، وصناعة الغزل والنسبج، ويمكن أن تنقلنا تلك الصناعة نقلة كبيرة، وأن علينا الإسراع في خطوات استعادة الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج.



وطرح السلاب، عدد من التساؤلات، بشأن موعد الانتهاء من خطة تطوير مصانع غزل المحلة، وموعد جنى ثمار تلك الخطة.

وقال الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القطن المصرى يمثل قيمة كبيرة لمصر، حيث كان يمثل ٦٠ في المائة من حجم التجارة في مصر.

وأوضح شاكر، أن استعادة تلك الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج ليس أمرا سهلا، حيث يتطلب الأمر توفير مصانع ومواد خام.



وأشار إلي أن مشروع التطوير الحالي هو مشروع شامل يضم سبع محافظات، موضحا أن المحلة الكبرى يتم فيها تطوير خمس مصانع كبرى، وايضا في منطقة البيضا ينشأ فيها خمس مصانع، وان أكبر مصنع غزل يتم في المحلة الكبرى ونستهدف تعظيم العائد من تلك المشروعات.

وردا علي سؤال رئيس اللجنة، أكد شاكر أن الانتهاء من اكتمال تلك المشروعات سيكون في منتصف عام ٢٠٢٥.

ومن جانبه أوضح عصام صادق ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة تقوم بأعمال التطوير بدون تحميل موازنة الدولة أى أعباء، وذلك بحصولها علي قرض قيمة ٥٤٠ مليون يورو، موضحا ان عواةد القرض من السهل سدها من خلال عائد التطوير.



كما ناقشت، اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم السعي لإنتاج الأنسولين في مصر على الرغم من أهميته البالغة لعدد كبير من السكان.