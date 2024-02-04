نائب وزير المالية: الدولة أطلقت أكبر مبادرة لتنمية محدودى الدخل فى مصر

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة، إن التأمين متناهي الصغر هو أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه مولد للنمو وقاطرة لزيادة العائد من الناتج القومي للتأمين.

وأضاف "أبوعيش"، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالأقصر في نسخته الثالثة برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل.



وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة "نتشارك ونعدي الأزمة" لدعم العمالة اليومية.



وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث نجحت الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وعملت لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية، حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.



وأوضح أننا نشجع وندعم التأميني متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.

وانطلقت- منذ قليل- فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية).

ويشارك بالجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يلقيها الأستاذ محمد عبدالفتاح، سكرتير محافظة الأقصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تلقي كلمتها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر فيديو تسجيلي.