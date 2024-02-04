فى إطار مواكبة التكنولوجيا.. "مصر للتأمين" تطلق وثيقة "حياة كريمة" الإلكترونية

قال عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة أطلقت وثيقة "حياة كريمة" إلكترونيًا بشكل كامل في إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة، تزامنًا مع مبادرة "حياة كريمة". وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك خطة لتمكين المرأة، مؤكدًا أن التأمين يسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

وأشار إلى أنه على مستوى الصناعة، قامت الشركة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر، من أجل وصول خدماتها إلى كل المواطنين، في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والوصول للعملاء بشكل أسرع لتقديم الخدمة التأمينية. وأوضح أنه تم تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة تأمينية منخفضة، في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر، وسعيًا لتحقيق الشمول التأميني.

وأكد اهتمام الشركة بتبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري. وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي قدمتها الشركة في مختلف المجالات، للعمل على تطوير وتحسين كفاءة العنصر البشري، ليس داخليًا فقط، بل أيضًا بتوفير التدريب الملائم لطلبة الجامعات المصرية المختلفة في مختلف المحافظات، لتدريبهم وتعريفهم ببيئة العمل الخارجية.

وأوضح أن الشركة ساهمت في تقديم خدمات متعددة في إطار التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر الذي يدخل عامه الدراسي الثاني، للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر، وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان "إعادة تصحيح وإكمال الجملة".