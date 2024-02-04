الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاء الزهيري: 377 مليون جنيه حجم أقساط التأمين متناهي الصغر

علاء الزهيرى رئيس
علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد ينجح للمرة الثالثة في تنظيم المؤتمر التأمين متناهي الصغر.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية)، أن حرص الاتحاد على تنظيم هذا المؤتمر من خلال الإيمان بجهود الدولة فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر والشمول المالي وقطاع التأمين بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية ويساعده الاتحاد المصري للتأمين في تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.

وأكد الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين وضع استراتيجية لتحقيق الشمول التأميني حيث أنه تم إعداد خطة عمل وضع مبادرات للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية وكان الهدف الشمول التأميني وتفعيل مبدأ التأمين المستدام وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار تحقيق هذه الاستراتيجية قمنا بعمل العديد من البروتوكولات وتفعيل دور اللجان الفنية وأسسنا لجنة للتأمين الزراعي ولدينا 9 منتجات للتأمين متناهي العصر اعتمدنا مؤخرا أول منتج للتأمين الزراعي.

ومن التعاون قمنا من خلال شبكة التأمين متناهي الصغر وهي شبكة عالمية تضم العديد من المؤسسات التي تهتم بالتامين متناهي الصغرحيث كان الهدف ان يكون لدينا برامج للأفراد الأسرة والمساهمة في زيادة الوعي التأميني يوحجم الأقسام 377 مليون جنيه أقساط وهدفنا زيادة هذا الرقم ونعمل على أن يكون في كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر وشركات التأمين عليها دور في التسويق للتأمين متناهي الصغر.

ويشارك بالجلسة الافتتاحية والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر) وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري التأمين متناهي الصغر التأميني المصري للتأمين يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

مواد متعلقة

"المصري للتأمين" يصدر نشرته الأسبوعية عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في السوق

علاء الزهيرى: تنظيم مؤتمر "التأمين متناهى الصغر" مطلع الشهر المقبل

علاء الزهيري: الإعلان عن 3 منتجات تأمينية جديدة للتأمين الزراعي قريبا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح

إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة