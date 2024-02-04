علاء الزهيري: 377 مليون جنيه حجم أقساط التأمين متناهي الصغر

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد ينجح للمرة الثالثة في تنظيم المؤتمر التأمين متناهي الصغر.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية)، أن حرص الاتحاد على تنظيم هذا المؤتمر من خلال الإيمان بجهود الدولة فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر والشمول المالي وقطاع التأمين بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية ويساعده الاتحاد المصري للتأمين في تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.

وأكد الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين وضع استراتيجية لتحقيق الشمول التأميني حيث أنه تم إعداد خطة عمل وضع مبادرات للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية وكان الهدف الشمول التأميني وتفعيل مبدأ التأمين المستدام وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار تحقيق هذه الاستراتيجية قمنا بعمل العديد من البروتوكولات وتفعيل دور اللجان الفنية وأسسنا لجنة للتأمين الزراعي ولدينا 9 منتجات للتأمين متناهي العصر اعتمدنا مؤخرا أول منتج للتأمين الزراعي.

ومن التعاون قمنا من خلال شبكة التأمين متناهي الصغر وهي شبكة عالمية تضم العديد من المؤسسات التي تهتم بالتامين متناهي الصغرحيث كان الهدف ان يكون لدينا برامج للأفراد الأسرة والمساهمة في زيادة الوعي التأميني يوحجم الأقسام 377 مليون جنيه أقساط وهدفنا زيادة هذا الرقم ونعمل على أن يكون في كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر وشركات التأمين عليها دور في التسويق للتأمين متناهي الصغر.

ويشارك بالجلسة الافتتاحية والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر) وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.