عمر جودة: نجاح إصدار وثيقة «حياة كريمة» بشكل آلى كامل

- العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين»: نتوسع فى خدمات التأمين متناهى الصغر لتشجيع الشركات الصغيرة

أكد عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق هدف النمو، مع الحفاظ على ربحية الأعمال، وتسعى لزيادة الاحتفاظ بالعمليات التأمينية فى مصر، والحد من الاعتماد غير الضرورى على إعادة التأمين، ما يحافظ على موارد البلاد من العملة الصعبة، كما يمكّن الشركة من الاستفادة من إمكاناتها المالية بشكل أفضل، وتحقيق استقرار محفظة أعمالها.

وأضاف، خلال لقائه «الدستور»، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع فى خدمات التأمين متناهى الصغر، لإيمانها بأنه يعد عنصرًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة القدرة الشرائية، حيث يحقق أهدافًا مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى النمو وتنشيط الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.

وذكر أن التأمين متناهى الصغر لا يعد أداة لمواجهة الأخطار وحسب، إنما يعد أداة تنموية، فهو خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة، من خلال توفير تغطية تأمينية ضد العديد من الأخطار، فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبالتالى فهو يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق استراتيجية الشمول التأمينى، ومن ثم تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ومن ذلك وثيقة «حياة كريمة» التى أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتى توفر للعملاء العديد من المزايا مقابل قسط سنوى بسيط.

وبيّن أن الشركة استطاعت، مؤخرًا، إصدار وثيقة «حياة كريمة» فى هيئة إصدار آلى بشكل كامل، يشمل كل إجراءات العملية التأمينية، ومن خلال التطبيق يستطيع العميل تسجيل البيانات اللازمة لاستيفاء طلب التأمين، وسداد قيمة القسط، ومن ثم يتم إصدار الوثيقة ويستلمها العميل إلكترونيًا فور الإصدار، ما يُعد خطوة مهمة للوصول إلى العميل أينما كان، بأسرع وقت وأقل إجراءات.

وكشف عن القنوات التسويقية التى ستعتمد عليها الشركة فى الترويج لمنتجاتها، مضيفًا أن الشركة تتبنى، منذ فترة، رؤية تسويقية رائدة، من خلال الدخول فى شراكات مع مؤسسات رائدة فى السوق المصرية، من أجل تحويل العملية التأمينية لتجربة ترويجية ممتعة ومفيدة للعملاء.

وأشار إلى الاستفادة من تطبيق المحمول الخاص بالشركة، الذى يمكّن العميل من اتخاذ إجراءات إصدار وثيقة السيارات بكل سهولة ويسر، دون الانتقال للفرع، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن الحادث من خلال التطبيق.

وشدد على أنه فى إطار الاستفادة من التطور التكنولوجى، يتم اتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء، من خلال خدمات التحصيل الإلكترونى، بإتاحة قنوات وخدمات التحصيل الإلكترونى المناسبة، حتى يتمكن العميل من الدفع الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين المتنوعة، ما يساعد فى توفير الوقت والجهد، إضافة إلى ما يوفره الدفع الإلكترونى من مجموعة واسعة من خيارات الدفع تيسيرًا على العملاء.

وأكد أنه تم تحسين تجربة العملاء من خلال التوسع فى خدمات مراكز الاتصال «خدمة العملاء»، من أجل الاستفادة من التحول الرقمى لجذب المزيد من العملاء وتوفير أعلى معايير الرضا، من خلال توفير تجربة إيجابية للعملاء، تمكننا من التجاوب السريع مع استفساراتهم وشكاواهم وملاحظاتهم والتفاعل معهم بشكل جيد، ما يتيح لنا الفرصة للتعرف على احتياجات العملاء ومتطلباتهم، من أجل تطوير منتجاتنا وخدماتنا التأمينية بناءً على تجارب العملاء، ما يزيد من رضاهم ويعزز ولاءهم للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو ٨٠ فرعًا منتشرًا داخل أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التوسع الإقليمى من خلال الوجود ببعض الدول العربية، «الكويت وقطر والإمارات»، ومن المعروف أن الأسواق العربية من الأسواق الواعدة فى قطاع التأمين، وتسعى الشركة للعمل هناك وبناء علامة تجارية مميزة بالأسواق العربية، من خلال تقديم الخدمة التأمينية الملائمة للعملاء، ودراسة الأسواق الخارجية والتطوير المستمر، وتقييم أداء الفروع وإمدادها بالكفاءات والخبرات المطلوبة لزيادة قدرتها وتحسين إنتاجيتها.

وكشف عن أن الشركة تراقب محيطها الإقليمى لدراسة التوسع فيه، إذا سنحت الفرصة الاقتصادية المناسبة، اعتمادًا على قوة الشركة المالية وخبرتها الممتدة، وكذلك احتياجات الأسواق الإقليمية المختلفة، وتراقب عن كثب تطور الأوضاع الاقتصادية فى بعض الدول الشقيقة، التى قد تسنح الفرصة المناسبة للامتداد إليها عند عودة الاستقرار السياسى، لتلبية حاجات الأسواق المحلية من إمكانات «مصر للتأمين».