الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر

فعاليات جلسات مؤتمر
فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر

انطلقت - منذ قليل - فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية) الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية

ويشارك بالجلسة الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر) وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يلقيها محمد عبدالفتاح سكرتير محافظة الأقصر والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.


وكشف الاتحاد المصرى للتأمين، عن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تلقي كلمتها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر فيديو تسجيلي.

وأشار الاتحاد، إلى أنه سيتم تكريم الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين، ثم تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين لمناقشة المحاور الآتية، حيث أن الجلسة الأولى بعنوان التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة والجلسة الثانية الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.

وأكد الاتحاد أن الجلسة الثالثة بعنوان التأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأميني، والجلسة الرابعة: كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟  والجلسة الخامسة: تطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية، ثم الجلسة الختامية والتوصيات.

وأكد الاتحاد أن المؤتمر يقام تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية شركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر.


يذكر أن المؤتمر يشارك فيه حوالي ٣٥٠ مشاركًا من عدة دول، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

اتحاد المصري للتأمين متناهي الصغر التأمين متناهي الصغر المالية التخطيط الرقابة المالية

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