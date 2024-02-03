بمشاركة 3 وزراء.. انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر الثالث بالأقصر

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين أنه سينطلق مساء اليوم السبت، فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين في بيانه منذ قليل أنه ستبدأ فعاليات المؤتمر في حفل استقبال وعشاء في معبد الأقصر، بحضور المشاركين بالمؤتمر مع تقديم بعض فقرات فنية فلكولورية، وتبدأ جلسات المؤتمر صباح الغد 4 فبراير2024 بالجلسة الافتتاحية والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح الاتحاد أنه يشارك أيضا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حيث يلقي كلمته محمد عبد الفتاح سكرتير محافظة الأقصر.

وأشار الاتحاد أنه يشارك أيضا الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تلقي كلمتها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد أنه يشارك أيضا الدكتورمحمد معيط وزير المالية ويلقى كلمته الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر فيديو تسجيلي.

وأكد الاتحاد أنه سيتم تكريم الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين.

وأشار الاتحاد أنه تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين لمناقشة المحاور الأتية في يوم الأحد،4 فبراير 2024 حيث أن الجلسة الأولى ستكون عن التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الاتحاد أن الجلسة الثانية عن الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.

وأوضح الاتحاد أن الجلسة الثالثة ستكون يوم الإثنين، 5 فبراير 2024 عن التأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأمينى بينما الجلسة الرابعة عن كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟والجلسة الخامسة عن تطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية

ثم الجلسة الختامية والتوصيات.

وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

وأكد الاتحاد أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية شركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر.

وجدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه حوالي ٣٥٠ مشارك من عدة دول بالإضافة لمصر الدولة المضيفة.