5.5 مليار جنيه تمويلًا للمشروعات الصغيرة فى 2023

قال باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن حجم تمويلات الجهاز خلال عام 2023 بلغ نحو 5.5 مليار جنيه.

وأكد أن الجهاز يقدم فائدة أقل من البنوك بسبب تكلفة التحصيل والعمالة والفروع، وهناك خطة لعمل توازن.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، أن الجهاز لديه فروع في كل المحافظات، وقمنا بعمل حصر للمحفظة ووجدنا أن المحفظة التمويلية 86% تجاري، أي استيراد.

وأوضح أنه تم وضع خطة على مدار 3 سنوات من أجل جذب المحفظة لمشروعات الصناعة والزراعة وأي قطاع آخر 50%، مؤكدا: إن الهدف هو العمل على تحديد احتياجات المحافظات لعمل ورش صغيرة جدا عبر إطلاق برامج تمويلية، حيث نخصص لذلك 260 مليون جنيه.

وتابع: نعمل كفريق عمل زيارة للمحافظة، واكتشفنا في مصنع الغزل والنسيج الذى كلف الدولة مليارات أنه يستورد البكرة التي يعمل عليها الغزل، ولدينا أزمة في استيراد ذلك، وتفاوضنا معه لصناعة البكرة الخاصة بالمصنع عبر ورش لذلك، وقمنا بالفعل بالعمل على ذلك في إطار تعزيز الصناعات المحلية عبر تغذية المصانع الكبرى في إطار إحلال الواردات.

وأكد أن الجزء الثاني هو إطلاق منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، موضحا أن التعاون بين قطاع البنوك والتأمين هام للغاية، مشيرا إلى أنه سيتعاون معنا جميع المؤسسات المالية والشركات في المنصة في إطار توفير التمويل اللازم للعملاء.

وشدد على أن الجهاز ساهم بنحو 4.5 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" عبر صندوق "تحيا مصر" في إطار تنمية المشروعات الصغيرة، وقام الجهاز بتمويل 124 ألف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال عام 2023 في إطار العمل على تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي، تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".

ويشارك بالجلسة الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة.